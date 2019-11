Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Siamo preoccupati e vorremmo avere dal governo certezze sulle dinamiche e la volontà sia di portare a termine ilindustriale di ArcelorMittal, così come si era impegnata a fare, sia se esiste qualcun altro che vuole fare le cose che Mittal non vuole fare più. Se c’è in una parola unB”. Così Paololeader Ugl arrivando a palazzo Chigi per l incontro con il premier Giuseppe Conte sulla vertenza ArcelorMittal e l’ex. “Rischiamo altrimenti di arrivare alla solitae di consegnare il territorio alla Sacra Corona Unità, alle mafie e alla deliquenza”, conclude.L'articolo Ex, ‘no a, cise c èB’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Ex Ilva: Capone, 'no a macelleria sociale, ci dicano se c è piano B'... - Affaritaliani : Ex Ilva, Capone (Ugl): 'Situazione drammatica che monitoriamo con attenzione' - firenze_ugl : RT @UGLConf: Ex #Ilva L'ALLARME DEL SEGRETARIO GENERALE UGL -