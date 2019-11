A 22 anni conosce un uomo su Tinder poi viene uccisa e strangolata

Eminem e Fabri Fibra - 17 ottobre il compleanno di entrambi : anni fa stavano per conoscersi : Quella di oggi non è una data qualunque per gli appassionati di hip hop, non lo è mai il 17 ottobre, dato che esattamente 47 anni fa negli Stati uniti nasceva Eminem, vero nome Marshall Mathers, senza ombra di dubbio il rapper bianco per eccellenza e in generale un vero proprio mostro sacro del rap e della cultura hip hop a livello mondiale. Esattamente quattro anni dopo, nelle Marche, nasceva invece Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, ...

Giovanni Conversano : Serena Enardu? Si presenta bene a chi non la conosce : Aveva già avuto modo di commentare il comportamento di Serena Enardu a Temptation Island Vip durante le prime puntate e, ancora una volta, Giovanni Conversano torna a parlare della ex fidanzata e di Pago. Dopo aver pubblicato un post che recitava “chi nasce tondo non muore quadrato” alla fine del falò di confronto tra Pago e la Enardu, Conversano ha voluto fare chiarezza: “Il post di ieri sera non era riferito a loro, me ne sono stati attribuiti ...

Donna si finge cieca per 30 anni e il motivo è assurdo - non voleva salutare i conoscenti che incontrava : Carmen Jimenez ha finto di essere cieca per 30 anni. Quando è stata scoperta ha rivelato che ha finto perchè non voleva salutare le persone che conosceva e incontrava per strada. La Donna ha 57 anni, è nata a Salamanca ma da anni vive a Madrid e per 30 anni ha finto di essere cieca. La Donna era stufa di salutare i conoscenti, anche i suoi parenti stretti non conoscevano la verità e pensavano che la Donna avesse perso la vista ...

Imma Tataranni - l’attrice Vanessa Scalera : ‘Nessuno mi riconosce’ : Imma Tataranni sostituto procuratore è la fiction del momento e ogni settimana l’appuntamento della domenica sera consegna la vittoria nel prime time a Rai 1 a mani basse. Protagonista della storia tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e che si svolge negli uffici della procura di Matera è appunto Imma Tataranni, interpretata dall’attrice salentina Vanessa Scalera (42 anni), che intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel ...

30 anni fa la Danimarca diventava il primo paese al mondo a riconoscere le unioni gay : Axel Axgil ed Eigil Axgil, la prima coppia gay alla quale fu permesso di contrarre un’unione (foto: KELD NAVNTOFT/AFP/Getty Images) Il 1° ottobre del 1989 il vicesindaco di Copenhagen Tom Ahlberg celebrò le unioni civili di undici coppie gay, in quello che ancora oggi viene ricordato come uno dei giorni più importanti nella storia della Danimarca e della comunità Lgbtq+. Quella domenica entrò infatti in vigore la prima legge al mondo che ...

Imma Tataranni anticipazioni seconda puntata 29 settembre : Ippazio conosce Jessica : anticipazioni Imma Tataranni, cosa succede nella seconda puntata di domenica 29 settembre 2019 Le anticipazioni di Imma Tataranni vi prepareranno alla seconda puntata del 29 settembre 2019. Il sostituto procuratore vi aspetta con una nuova avventura tra una settimana, ma non mancheranno anche problemi e grattacapi, in famiglia e in Procura. Nel primo appuntamento abbiamo […] L'articolo Imma Tataranni anticipazioni seconda puntata 29 ...

Conosce sui social una bellissima ragazza di 21 anni e se ne innamora perdutamente - ma dopo tre anni si incontra per la prima volta e scopre che è bruttissima e ha 44 anni - deluso prima la uccide poi si suicida : Fa amicizia sui social con una 21 enne bellissima, dopo tre anni relazione sentimentale su internet s’incontra e scopre che la donna lo aveva mentito. La sua 21enne partner virtuale aveva in realtà 44 anni, era madre di tre figli e le foto che postava non erano sue ma di un’attrice di Bollywood . L’uomo, un ragazzo indiano, aveva organizzato il suo primo incontro in un posto molto romantico, in un ristorante sulle rive del ...

Pier Silvio Berlusconi : ecco Lucrezia Vittoria - la figlia 30enne che nessuno conosce. L’ha avuta a 21 anni : Sapete chi è Lucrezia Vittoria? È la figlia di Pier Silvio Berlusconi che il figlio di Silvio ha tenuto lontano dai riflettori a lungo. La ragazza ha quasi 30 anni e di lei si sa poco. Ma nelle ultime ore sta circolando una notizia davvero bomba… Di lei sappiamo, per esempio, che è nata dalla relazione giovanile dell’imprenditore con la bellissima modella Emanuela Mussida. Era giovanissimo, Pier Silvio: quando è nata Lucrezia aveva solo 21 anni. ...

Riconosce bullo a una riunione di ex compagni di classe 50 anni dopo e gli spara per vendicarsi : Il 69enne ha affrontato l'ex compagno e coetaneo accusandolo di averlo tormentato in gioventù e pretendendo le scuse durante una riunione di ex compagni di classe. Quando l'altro ha detto che non ricordava nulla di tutto quello e che non intendeva chiedere scusa, gli ha sparato uccidendolo. Probabilmente le angherie subite da piccolo da parte dei bulli lo hanno segnato per tutta la vita ma nessuno si aspettava che oltre cinquanta anni dopo, a ...

Tunisina lascia il figlio di 2 anni a un conoscente e va a ubriacarsi : La donna aveva incontrato il conoscente per strada e gli aveva lasciato il piccolo con una scusa, assicurandolo che sarebbe tornata subito dopo. Non vedendola più l'uomo ha chiamato la polizia, che ha trovato la donna a casa sua completamente ubriaca. Il piccino è stato affidato ad una comunità per minori. Una cittadina Tunisina di 30 anni è stata denunciata dalla polizia di Livorno per abbandono di minore dopo che la donna, la ...