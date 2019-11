Thomas Back | “I test genetici antidoping potrebbero già essere utilizzati per Tokyo 2020”

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Si è aperta a Katowice (Polonia) la quinta conferenza mondiale della Wada eBach, presidente del Cio, ha annunciato l’introduzione dei. Una notizia molto attesa, che va ad inserirsi nella infinita battaglia contro chi bara nel mondo dello sport, e che potrebbe segnare una rivoluzione in questa nuova frontiera del doping, laddove cioè, vengono utilizzate cellule, geni o componenti, per migliorare le proprie prestazioni. “Proprio le ricerche in questo settore – le parole di Bach riportate dalla Gazzetta dello Sport – stanno procedendo spedite e il nuovo approccio aiuterà a individuare in modo molto più accurato di quanto accade ora chi fa ricorso a sostanze vietate, settimane o mesi dopo la somministrazione. Se la Wada approverà, ipotrannogià ai prossimi Giochi di. Sarebbe importante anche indagare a ...

OA_Sport : Thomas #Back: “I test genetici #antidoping potrebbero già essere utilizzati per #Tokyo2020” - Rosario46760442 : RT @RomaAntic19: #Rome #animals #VillaBorghese #wildlife #biodiversity #nature I rinoceronti sono tornati, vieni a conoscere Thomas e Kibo… -