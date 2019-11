Questo camper da 1 | 7 milioni di dollari è semplicemente esagerato

Fonte : wired

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Isono una tipologia di veicoli che sono indissolubilmente legati a una filosofia di vita. Infatti, grazie alla libertà che concedono, vengono scelti dalle famiglie che amano viaggiare in totale libertà senza il vincolo della prenotazione dell’hotel e della minuziosa pianificazione dell’itinerario. Oggi però vogliamo parlare di un qualcosa di più. Di unche è effettivamente riduttivo chiamare connome. Sì, perché l’XV-HD di EarthRoamer, azienda specializzata nell’allestimento didi lusso, è una vera e propria villa su quattro ruote. Per metterselo in garage, a patto di averne uno di dimensioni adeguate per ospitare le sue mastodontiche dimensioni, è necessario staccare un assegno da 1,7di. In pratica il costo di una bella e lussuosa casa. L’XV-HD è il fiore all’occhiello dell’azienda americana e si ...

