Playtonic Games non entrerà a far parte degli Xbox Game Studios e non sta sviluppando un

Playtonic Games entrerà a far parte di Xbox Game Studios? : Secondo alcuni rumor trapelati su ResetEra, è probabile che Playtonic Game s potrebbe unirsi ad Xbox Game Studios in futuro. Il team è noto per il suo lavoro egregio sulla serie Yooka-Laylee.Le indiscrezioni provengono dall'utente Mazi, che in seguito ad una serie di coincidenze, è arrivato a questa conclusione. Il primo "indizio" è che Ed Bryan, che ha contribuito alla progettazione di Yooka-Laylee, è entrato a far parte di Playtonic Game s ...

Playtonic Games : un altro sviluppatore chiave di Banjo-Kazooie si unisce allo studio : Ed Bryan è un veterano della storica Rare ed è anche l'artista dietro iconici personaggi presenti nelle saghe di Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Grabbed by the Ghoulies e la serie Viva Pinata.Playtonic ha nel frattempo pubblicato Yooka-Laylee and the Impossible Lair lo scorso mese, lo studio può vantare elementi di tutto rispetto come Steve Mayles (Banjo-Kazooie, DKC), Mark Stevenson (DK64, DKC) and Kev Bayliss (Killer Instinct, Battletoads) e ...