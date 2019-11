LIVE Sinner-Ymer - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’altoatesino vuole confermarsi e conquistare le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e lo svedese Mikael Ymer, valido per la fase a gironi delle Next Gen ATP Finals, torneo di tennis riservato ai migliori otto giocatori del circuito nati a partire dal 1998. Sinner è atteso a ...

3-4(4) 4-2 4-2 4-2 - esordio con vittoria brillante per l'azzurro! : Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, vi auguriamo una felice notte! Ricordiamo subito l'appuntamento di domani: Sinner sarà ancora ultimo match in programma, contro lo svedese Mikael Ymer E VINCE JANNIK SINNER! 3-4(4) 4-2 4-2 4-2, prima vittoria per lui in queste Next Gen ATP Finals al termine della quale lui e Tiafoe si abbracciano, a ...

3-4(4) 4-2 4-2 3-2 - l'azzurro serve per il match : Ricordiamo subito l'appuntamento di domani: Sinner sarà ancora ultimo match in programma, contro lo svedese Mikael Ymer E VINCE JANNIK SINNER! 3-4(4) 4-2 4-2 4-2, prima vittoria per lui in queste Next Gen ATP Finals al termine della quale lui e Tiafoe si abbracciano, a testimonianza dell'ottimo rapporto tra i due! 40-30 DUE match POINT SINNER: gran scambio anche questo, ma lo vince ...

3-4(4) 4-2 4-2 0-1 - l'azzurro si porta avanti nel punteggio : 30-30 Ancora un gran scambio comandato da Sinner, che sposta sui due lati del campo Tiafoe con il rovescio 30-15 Cerca la risposta vincente di dritto Sinner, ma resta fuori di una decina di centimetri 15-15 Gran servizio al centro di Tiafoe 0-15 Dritto lungo di Tiafoe 1-1 E risolve con un ace Sinner! 40-40 Palla break Tiafoe, deciding point: sbaglia in avvicinamento alla rete Sinner 40-30 ...

3-4(4) 4-2 4-2 - l'azzurro si porta avanti nel punteggio : 4-2 SET SINNER! Due ace di fila, bravissimo l'azzurro che si porta così in vantaggio! 40-40 SET POINT SINNER: Ace! Deciding point 30-40 Due palle break Tiafoe: prende la rete Sinner, ma l'americano trova uno splendido passante aiutato anche dal fatto che l'azzurro copre troppo un lato 30-30 Servizio e dritto di Sinner 15-30 Rovescio in rete di Sinner 15-15 Sbaglia la risposta ...

3-4(4) 4-2 2-1 - break dell'azzurro nel terzo set : 3-1 Sinner, con lo schiaffo al volo di dritto! Tiafoe serve per restare nel set 40-30 Errore di Tiafoe dal centro 30-30 Di nuovo gran risposta di Tiafoe che chiude verso la rete 30-15 Altro ace di Sinner 15-15 Gran spinta di Tiafoe dalla risposta 15-0 Ace di Sinner 2-1 break SINNER! Ancora con il dritto comanda l'azzurro e toglie la battuta all'americano! 30-40 DUE PALLE break ...

3-4(4) 4-2 - l'azzurro pareggia i conti : 40-0 Esagera con il dritto Sinner 30-0 Servizio e dritto di Tiafoe 15-0 Spinge col dritto e chiude con la volée alta Tiafoe 4-2 SET SINNER! Pareggio dell'azzurro nel conto dei parziali, si andrà comunque al quarto. Tiafoe cerca la via della rete, ma non riesce a togliersi la palla dal corpo che gli viene spedita da Sinner 40-40 SET POINT SINNER: deciding point. Sbaglia il dritto in ...

3-4(4) 1-2 - l'americano si salva nel terzo game del secondo set : 2-2 Buona prima di Sinner che tiene facilmente la battuta 40-0 Sbaglia il dritto in recupero Tiafoe 30-0 Scambio a ritmo sostenutissimo, alla fine è Tiafoe a sbagliare di rovescio 15-0 Punto spettacolo, anche un po' per caso a causa del nastro, che alla fine Sinner vince 1-2 Tiafoe, prima al corpo dell'americano (e a 222 km/h) che si salva 40-40 PALLA BREAK SINNER: gran prima di ...

3-4(4) 0-1 - primo set a favore dell'americano : 0-30 Brutto errore di Tiafoe che sbaglia la volée di dritto dopo aver servito una gran seconda e comandato con il dritto successivo 0-15 Bella risposta di rovescio di Sinner, ma l'errore è tutto di Tiafoe con il rovescio 1-1 Rimedia con l'ace Sinner, tiene con agio il servizio 40-15 Secondo doppio fallo di Sinner 40-0 Prima esterna di Sinner 30-0 Vano tentativo di bordata ...

3-3 - tie-break del primo set con le regole particolari : 0-1 Tiafoe, minibreak dell'americano con una gran difesa 3-3 Tiafoe tiene la battuta, ed è già primo tie-break (ricordiamo ancora: a punteggio normale) 40-15 Ancora una seconda carica di Tiafoe 30-15 Che dritto di Sinner! Tiafoe fulminato dal colpo dal centro dell'azzurro 30-0 Gran seconda al corpo di Tiafoe 15-0 Prima vincente di Tiafoe Ricordiamo che, con le regole delle Next Gen ...

2-1 - dominano i servizi : 40-15 Sbaglia di rovescio in lunghezza Tiafoe, Sinner vince il primo punto in risposta del match 40-0 Scambio a ritmo sostenuto, Tiafoe muove bene Sinner con il dritto, palla in rete per l'azzurro 30-0 Altra prima violenta di Tiafoe 15-0 Non controlla la risposta di dritto sulla prima di Tiafoe al corpo Sinner 2-1 Sinner, servizio e non semplice volée di dritto 40-0 Altra prima vincente ...

debutto complesso per l'azzurro - occhio alle nuove regole : La presentazione di Sinner-Tiafoe – Il girone di Sinner – Le regole delle Next Gen ATP Finals – La presentazione della giornata Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultimo match della prima giornata delle Next Gen ATP Finals 2019. Il palcoscenico conclusivo delle Finals spetta all'altoatesino Jannik Sinner e all'americano Frances Tiafoe, ...

3-6 6-7 - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : l'altoatesino cede al francese in due set dopo un tie-break lottatissimo : 8-10 Chiude con l'ace Monfils che si prende la rivincita della sconfitta di Anversa. 8-9 Passante di rovescio incrociato pazzesco di monfils, match point numero 2. 8-8 Dritto in rete di Sinner. 8-7 Rovescio largo di Monfils, altro set-point Sinner! 7-7 Dritto lungo di Sinner. 7-6 lob in recupero lungo di Monfils, set point Sinner! 6-6 Attacca Sinner e costringe all'errore col ...

3-6 6-6 - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : l'altoatesino perde il primo set : 0-1 Rovescio in rete di Sinner. 6-6 Dritto in rete di Sinner, tie-break. 40-0 Prima vincente di Monfils. 30-0 Ace di Monfils. 15-0 Prima vincente di Monfils. 6-5 Servizio e dritto vincente di Sinner. 40-15 Prima vincente di Sinner. 30-15 Dritto lungo di Monfils. 15-15 Errore di dritto a campo aperto di Sinner. 15-0 Passante di dritto largo di Monfils. 5-5 Ace di Monfils. 40-15 Dritto lungo di ...