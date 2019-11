L’ennesimo show del Conte piangente | ma l’ammutinamento del Napoli gli toglie la scena

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Una volta disse che è “impossibile essere vincenti senza essere antipatici”. Era già un vincente simpatico a pochi, Antonio. Ma la linea è sempre stata quella: cane da presa, fuori e dentro. Amato dentro lo spogliatoio, finché la testa regge. E fuori un cataclisma costante. “A me basta sapere di avere l’1 per cento di possibilità di vincere, e per quell’1 per cento lotto”. L’ha detto appena arrivato sulla panchina dell’Inter. Mentre con Marotta e la proprietà pianificavano la sanguinolenta estradizione di Icardi, e mettevano in cascina per il generale inverno della Serie A Lukaku, Barella, Sensi, Lazaro, Biraghi, Godin e Sanchez. Più Antoniostesso, che Marotta definisce subito “il top player”. L’Inter il top player ce l’ha in panchina, dice.subodora, e secerne la prima lacrima: “I top player dobbiamo averli in ...

