La bugia per farla salire in auto Poi la raffica di botte all' anziana

Libero : gli arbitri arroganti temono che il Var li sbugiardi - perciò non lo usano : Su Libero, Claudio Savelli scrive che non è tanto importante stabilire se quello di Kjaer su Llorente fosse o mano rigore, quanto capire perché l’arbitro non ha voluto rivederlo. “L’impressione è che i direttori di gara abbiano depotenziato il Var nel momento in cui hanno pensato che stesse diventando troppo potente”. Ormai il Var viene utilizzato soprattutto per il fuorigioco e per i tocchi di mano, “cioè per risolvere ...

Manovra - Salvini : “Raddoppia l’acqua minerale per via della tassa sulla plastica - governo bugiardo” : Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".Continua a leggere

Gossip Uomini e Donne - Tina sbugiarda Gemma : la dama la offenderebbe per la corporatura : Tina Cipollari e Gemma Galgani anche quest'anno stanno continuando a bisticciare a Uomini e Donne. L'opinionista e la dama storica del trono over della trasmissione di Maria De Filippi non riescono proprio a sopportarsi e non perdono mai l'opportunità per dirsi a vicenda quello che pensano l'uno dell'altra. Le ultime affermazioni sono state fatte da Tina, che con un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv' ha riportato quello che avverrebbe dietro ...

"Non è vero che rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi. È una bugia" : "Dopo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non è vero che, come ho letto, rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi. Questa è una bugia anche se detta da un procuratore antimafia". Così Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, tra i massimi esperti in Italia di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, commenta all'Agi la decisione della Corte Europea ...

"bugiardo - tu spacci" - le accuse della madre a Hjorth - indagato per l'omicidio Cerciello. Gli inquirenti : Spavaldi e sregolati" : “Spavaldi e inclini alla sregolatezza”. È questo il profilo che tracciano gli inquirenti di Finnegan Lee Elde e Gabriel Natale Hjorth due giovani americani indagati per la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. I carabinieri hanno acquisito agli atti foto, video e conversazioni WhatsApp estrapolati dai telefonini cellulari dei due ragazzi. Tra il materiale probatorio depositato a beneficio della difesa, ci sono ...