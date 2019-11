Turista sopravvive in mare a bordo di un gommone per 37 ore mangiando lecca-lecca

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) È sopravvissuta per 37 adi unsolo. Siamo nel Mar Egeo, a nord di Creta. La donna, Kushila Stein,neozelandese di 45 anni, aveva accompagnato un amico a trasportare uno yacht dalla Turchia meridionale ad Atene. Stando alla Bbc, durante il viaggio avrebbe deciso di fare un giro nelle acque azzurre deldi fronte a Folegandros, adel. A un certo punto però l’imbarcazione è stata spinta inaperto e la donna ha perso un remo, non riuscendo a tornare allo yatch. La scomparsa della donna è stata denunciata alle autorità greche. “Il corso dinza inpotrebbe averle salvato la vita”, ha dichiarato la madre Wendy Stein, che ha voluto ringraziato la guardia costiera greca. La 45enne, una volta tratta in salvo, ha detto di avere ancora uncon sé. L'articoloindi un ...

