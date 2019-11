Toyota - In Giappone debutta la B-Suv Raize : La Toyota ha presentato in Giappone la Raize, un'inedita Suv compatta che non va a sostituire nessun modello precedente. La vettura è stata sviluppata in collaborazione con la controllata Daihatsu e sfrutta la nuova piattaforma Dnga che troveremo in futuro anche su altri modelli di entrambi i marchi. Bocche cucite sull'eventuale futura disponibilità della vettura in Europa, per quanto l'auto proponga somiglianze con modelli venduti anche nel ...