Supercoppa Juve-Lazio a Riad | accesso libero a donne

Supercoppa Italiana – I biglietti di Juventus-Lazio saranno in vendita senza distinzioni di sesso per i tifosi arabi : Per la prima volta, i biglietti della Supercoppa Italiana in arabia Saudita verranno messi in vendita senza distinzioni di genere: un’altra vittoria sociale per le donne arabe Nelle ultime ore è stata comunicata una novità importante in merito alla Supercoppa Italiana 2019/2020. La partita fra Juventus e Lazio, che si giocherà il 22 dicembre a Riad, arabia Saudita, avrà sicuramente una maggior presenza di donne allo stadio visto che ...

Ufficiale - la Supercoppa torna in Arabia : Juve-Lazio il 22 dicembre a Riad : Per il secondo anno consecutivo, nell’ambito di un accordo triennale siglato nel 2018 con la General Sports Authority (GSA), la Supercoppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita, questa volta a Riad, la Capitale della Penisola arabica. Il trofeo, già dal 1993, nella sua prima edizione all’estero, rappresenta da sempre il miglior biglietto da visita per […] L'articolo Ufficiale, la Supercoppa torna in Arabia: Juve-Lazio il 22 dicembre a ...

Supercoppa Italiana Juventus-Lazio : data e orario della finale : La sede della Supercoppa Italiana 2019 è noto da tempo, adesso sono (quasi) ufficiali anche la data e l’orario. Secondo quanto riporta gazzetta.it, la Lega di Serie A comunicherà che il match di Riad (Arabia Saudita) tra Juventus e Lazio si giocherà domenica 22 dicembre alle ore 17:45. Supercoppa Italiana, nessun vincolo per le donne: in Arabia è notizia! Per quanto riguarda ancora la finale di Supercoppa, in programma come detto a ...

Supercoppa Italiana 2019 - Juventus-Lazio : data - luogo - orario - programma e tv : La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus-Lazio si giocherà il prossimo 22 Dicembre alle ore 17.45 italiane (19.45 locali) a Riad. I campioni d’Italia sfideranno i biancocelesti per il primo trofeo della stagione in Arabia Saudita. La Lega di Serie A ufficializzerà tale decisione dopo aver stabilito gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di campionato. L’atteso match si giocherà al King Sand University Stadium. ...

Supercoppa - la Lega cambia il turno “natalizio” : Juve il 18 dicembre - Lazio l’8 gennaio : Sampdoria-Juventus di mercoledì, la Roma il venerdì, tre partite il sabato, domenica altre due, e poi Lazio-Verona l’8 gennaio. Nessun match in contemporanea. E’ il turno “natalizio” appena ufficializzato dalla Lega di Serie A: la 17esima giornata sconvolta dalla Supercoppa Italiana. Il Napoli scenderà in campo domenica 22 dicembre alle 20.45 contro il Sassuolo. Mercoledì 18 dicembre – Sampdoria-Juventus ore 18.55 Venerdì ...

Serie A - 17^ giornata – Anticipi - posticipi e programmazione TV : Juve e Lazio - la decisione in vista della Supercoppa : La Lega Serie A ha annunciato la programmazione di Anticipi e posticipi della 17^ giornata di Serie, l’ultima del 2019. Juve e Lazio non giocheranno in quel weekend, a causa della disputa della Supercoppa che si terrà tra il 20 e il 22 dicembre. Scelta anche la programmazione in Tv Sky e Dazn. Questo il programma completo. Mercoledì 18 dicembre ore 18.55 Sampdoria-Juventus (SKY) Venerdì 20 dicembre ore 20.45 Fiorentina-Roma ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Juventus-Fiorentina 2-0. Girelli e Staskova regalano il trofeo alle bianconere : La Juventus conquista la Supercoppa Italiana di Calcio femminile: a Cesena le bianconere dominano contro la Fiorentina, piegata con un gol per tempo per il 2-0 propiziato dalle reti di Girelli in apertura e di Staskova in pieno recupero. Toscane mai davvero pericolose, anche se a lungo in partita. Nel primo tempo parte subito bene la Juventus con Cernoia che al 5′ mette al centro per Girelli, la quale di testa sfiora la rete. Sullo stesso ...

LIVE Juventus-Fiorentina 2-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le bianconere vincono la loro prima Supercoppa. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 14:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6, ...

LIVE Juventus-Fiorentina 1-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 46′ SI RICOMINCIA! 13:37 Nel frattempo cambio nelle fila della Fiorentina: Mauro prende il posto di Adami. 13:35 Le giocatrici stanno rifacendo il proprio ingresso in campo. 13:30 Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di ...

LIVE Juventus-Fiorentina 1-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Girelli decide dopo i primi 45'! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 13:30 Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. 13:26 Le due formazioni non si sono espresse al meglio nei primi 45′, il LIVEllo di gioco non è stato eccelso. La Fiorentina ha iniziato con il freno a mano tirato e la ...

LIVE Juventus-Fiorentina 1-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Pedersen sfiora il gol del raddoppio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 40′ Gran lavoro difensivo per Pedersen, ottima prestazione per Pedersen fino a questo momento. 38′ Cartellino giallo per Aluko, brutto fallo ai danni Parisi. 37′ Guagni prova la conclusione, ma viene murata da Gama. 36′ CHE OCCASIONE! Pedersen ha sfiorato la ...