Monica Setta a Storie Italiane | “Ho avuto un divorzio molto difficile”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 5 novembre 2019)racconta: “complicato” Ospite di questa nuova puntata diè stata, conduttrice di UnoMattina in Famiglia, che si è raccontata con sincerità e passione a Eleonora Daniele, dallo splendido rapporto con il padre passando per la sua storia d’amore (che le ha dato la figlia Gaia) e finendo con il suo impegno il sabato e la domenica mattina con UnoMattina in Famiglia assieme a Tiberio Timperi. “Nel ’95 mi sono sposata, è stato un colpo di fulmine” ha raccontatosu Rai1, “però dopo poco il matrimonio è finito. Ilè stato difficile,complicato, non ne ho mai parlato apertamente, forse ne parlerò in un libro”.svela a: “Padre Pio mi ha fatto delle grazie” “Mio padre è stato malato per tanti ...

MyryPass : RT @GiusCandela: Questo spazio di Eleonora Daniele e Monica Setta è una roba imbarazzante, per motivi che non c'è bisogno di spiegare. #sto… - GIOURSO : RT @GiusCandela: Questo spazio di Eleonora Daniele e Monica Setta è una roba imbarazzante, per motivi che non c'è bisogno di spiegare. #sto… - Unf_Tweet : TV- #MonicaSetta a #StorieItaliane: “Credevo che mio padre fosse eterno” (Foto) -