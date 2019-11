Matteo Salvini ad alzo zero contro Giuseppe Conte | Un assoluto incapace che si è

Matteo Salvini - bruttissimo colpo prima del voto in Emilia Romagna : il sindaco leghista lo molla e va col Pd : C'è chi decide di abbandonare il carro. O meglio il Carroccio. In un momento in cui la Lega scala la vetta dei sondaggi c'è un sindaco, quello di Bobbio (Piacenza), che passa al Pd. Si tratta di Roberto Pasquali, intenzionato in vista delle Regionali in Emilia-Romagna, a sostenere Stefano Bonaccini.

Matteo Salvini gode - regionali in Calabria il 26 gennaio. Election day con l'Emilia - Conte - Pd e M5s travolti? : Una slavina su Pd e M5s chiamata "Election day". Il 26 gennaio è la data scelta dal governatore uscente Mario Oliverio, democratico, per le elezioni regionali in Calabria. Data cruciale, perché coincide con il voto in Emilia Romagna. Di fatto, un assist a Matteo Salvini e alla Lega visto che più il

Matteo Salvini : “Liliana Segre merita tutto il mio rispetto - le chiederò un incontro” : Matteo Salvini sul 'Corriere della Sera' annuncia che chiederà un incontro con la senatrice a vita Liliana Segre: "Le commissioni etiche le lascio all'Unione Sovietica. Ma Liliana Segre è una persona che merita tutto il mio rispetto e le chiederò quanto prima un incontro". E precisa che la Lega non si sarebbe astenuta in Senato "se ci si fosse limitati all'antisemitismo".Continua a leggere

Matteo Salvini : Un operaio Ilva vale più di 10 Balotelli : Una mobilitazione generale per dare sostegno a Mario Balotelli. La politica italiana si è prontamente mossa per condannare l'episodio di razzismo nei confronti dell'attaccante verificatosi ieri, domenica 3 novembre, nel corso della gara tra Hellas Verona e Brescia. Non sono mancate le accuse: da Enrico Mentana ad Arrigo Sacchi, sono tanti i personaggi noti della tv che si sono schierati al fianco del classe '90 attaccando la politica. In serata ...

Matteo Salvini : “Un operaio dell’Ilva vale più di 10 Balotelli : è l’ultima delle mie preoccupazioni” : "Con 20 mila posti di lavoro a rischio Balotelli è l'ultima mia preoccupazione, ma proprio l'ultima ultima ultima. Il razzismo va condannato ma non abbiamo bisogno di fenomeni": così Matteo Salvini parlando alla stampa delle manovra economica e della notizia del passo indietro di Arcelor Mittal dall'ex Ilva di Taranto. E ancora: " Se si vuole davvero aiutare i cittadini di Taranto a stare meglio non si licenziano 10mila persone: se Grillo ...

Matteo Salvini sul caso Balotelli : "È l'ultimo dei miei pensieri - vale più un operaio dell'Ilva che lui" : Matteo Salvini rompe il silenzio sul caso Balotelli. O meglio, durante la conferenza stampa sulla vicenda dell'ex Ilva, il fu ministro è stato provocato da un giornalista che gli ha domandato cosa ne pensasse degli insulti razzisti al calciatore: "Con 20 mila posti di lavoro a rischio, Balotelli è l

Regionali Emilia-Romagna - Stefano Bonaccini contro Matteo Salvini : "Lui sostituiste e copre la Borgonzoni" : Il voto in Emilia-Romagna è fatidico per questo governo. Se anche la roccaforte scarlatta si ribella ed elegge il centrodestra per l'alleanza Pd e Cinque Stelle è la fine. Cerca di minimizzare Stefano Bonaccini, il governatore dem uscente della Regione, che fa eco a Giuseppe Conte: "Gli emiliano-rom

“Una m…”. La ‘battuta’ di Luciana Littizzetto su Matteo Salvini. Fazio in imbarazzo : Luciana Littizzetto non è nuova a siparietti, anche piccanti, durante il suo consueto spazio all’interno della trasmissione di Rai 2 Che tempo che fa. Lucianina, per usare il nomignolo affibbiatole dal padrone di casa Fabio Fazio, nel corso della puntata di domenica 3 novembre se l’è presa anche con Matteo Salvini. Dal mancato applauso, dai banchi del centrodestra, alla senatrice Liliana Segre e alla sua proposta di una commissione ...

“Una m…”. La ‘battuta’ di Luciana Littizzetto su Matteo Salvini. Fazio in imbarazzo : Luciana Littizzetto non è nuova a siparietti, anche piccanti, durante il suo consueto spazio all’interno della trasmissione di Rai 2 Che tempo che fa. Lucianina, per usare il nomignolo affibbiatole dal padrone di casa Fabio Fazio, nel corso della puntata di domenica 3 novembre se l’è presa anche con Matteo Salvini. Dal mancato applauso, dai banchi del centrodestra, alla senatrice Liliana Segre e alla sua proposta di una commissione contro il ...

Elezioni regionali in Emilia Romagna : Matteo Salvini può vincere nella terra rossa : L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto conferma che Matteo Salvini è pronto ad espugnare anche il fortino rosso dell’Emilia Romagna

Lui è tornato : Matteo Salvini di nuovo sulla scena da vincitore : Altro che sconfitto. Ora il capo della Lega indossa i panni del leader moderato, responsabile e rassicurante. Per conquistare, dopo l’Umbria, anche l’Emilia Da Matteo Salvini a Donald Trump così la nuova lingua del potere mescola realtà e verità " L'opportunista Dario Franceschini adesso si prepara per Palazzo Chigi "

Mara Carfagna e il documento dei 24 azzurri contro Matteo Salvini : nel mirino la deriva di Forza Italia : Che sia un semplice documento anti-Salviniano o un vero gruppo parlamentare autonomo, lo si capirà nei prossimi giorni. Al momento l' unica certezza è che in Forza Italia la spaccatura è profonda. Un tot di deputati e senatori azzurri non condivide la linea berlusconiana, la giudica troppo appiattit

Matteo Salvini - numeri alla mano : "200 sbarchi in poche ore. Governo di complici o di incapaci?" : È la "domenica degli sbarchi" e Matteo Salvini, numeri alla mano, riassume il ribaltone al Viminale: "Più di 200 arrivi di immigrati in poche ore, grazie a ong e rimorchiatori". Il confronto tra la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e il suo predecessore, alla luce degli ultimi arrivi su Alan

Tu sì que vales - Maria De Filippi e la battuta su Matteo Salvini (con supporto di Sabrina Ferilli) : Il canotto gonfiabile su cui è atterrata la giudice del programma è stato il pretesto per un'ironico botta e risposta con...