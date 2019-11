Inter | un tonfo clamoroso | in vantaggio di due gol? Il Borussia rimonta e vince

Risultati Ligue 1 - 7^ giornata : clamoroso tonfo Interno del PSG - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Ligue 1 – Si gioca la settima giornata del campionato francese. Il turno è ripartito su due giorni. 0-0 tra Digione e Marsiglia, vince il Monaco contro il Nizza. Pari Lione in casa del Brest, mentre l’Angers sbanca Tolosa per 0-2 e aggancia in vetta il PSG, che toppa clamorosamente in casa. tonfo interno di Neymar e compagni nel posticipo: i transalpini perdono 0-2 per via delle reti di Kamara e Dia in pieno ...