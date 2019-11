E se i contratti delle “Terms and conditions” li scrivessimo noi?

Siria - Di Maio : “Per il blocco dell’export delle armi alla Turchia - valutiamo anche i contratti in essere” : Oltre alla sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia, che avverrà per decreto, l’Italia avvierà anche “un’istruttoria dei contratti in essere” con Ankara. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’informativa urgente sulla Siria in aula alla Camera L'articolo Siria, Di Maio: “Per il blocco dell’export delle armi alla Turchia, valutiamo anche i contratti in ...