Daniele Piervincenzi a Blogo | Continuo ad essere messo all' angolo dalla Rai

(Di martedì 5 novembre 2019) È l'animatore, come lo ha definito il direttore di rete Carlo Freccero, di #Ragazzicontro, il nuovo programma di seconda serata di Rai2, in onda a partire da domani, mercoledì 6 novembre.ai microfoni diha anticipato che nelle "sei scuole di periferia" (Istituto Gassman di Roma, Istituto Superiore Curie di Milano, Scuola Media Leonardo Da Vinci di Torino, Istituto Alberghiero Majorana di Bari, Istituto Almanza di Pantelleria, Istituto Professionale Ipsia Giorgi-Fermi di Treviso) esplorate in quello che è "un format atipico e sperimentale", a metà strada tra il docureality e il talk, ha trovato "una generazione che ha molto più da dire di quello che si pensi". In merito alla collocazione nel palinsesto e alla prevista replica del sabato pomeriggio,ha detto:Per me la posizione in palinsesto più importante è quella del sabato pomeriggio. Non è ...

