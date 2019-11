CorSera | frattura scomposta tra De Laurentiis e Ancelotti La squadra non sa da che parte

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 5 novembre 2019) Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava parla di “” tra il presidente Dee Carlo. Una divergenza apparsa palese nell’annuncio del ritiro dadi Dea cui ha risposto, dopo soli trenta minuti l’allenatore, dichiarandosi in disaccordo. Un episodio che racconta di una crepa, che si è aperta proprio nel mezzo di una crisi di risultati. Il tutto di fronte ad una, scrive la Scozzafava, che fino a ieri non sapeva nulla del ritiro e che non ha gradito affatto la decisione, provando inutilmente a farsi sentire. Lafa fatica a stabilire da chestare, scrive. Deha accusato i giocatori di avere avuto “cali di concentrazione e di tensione”. In questi mesi,ha ascoltato le ragioni di alcuni dei suoi ragazzi e ha ignorato i mal di pancia di altri, anche avendo ...

napolista : CorSera: frattura scomposta tra #DeLaurentiis e #Ancelotti. La squadra non sa da che parte stare - ilNapolista -