Rai | De Santis capro espiatorioGli ascolti del Tg1 il vero problema

Fabio Fazio - Che tempo che fa non basta : voci in Rai - un nuovo pesantissimo programma? : Si lamenta parecchio per il "declassamento" dai Rai 1 al secondo canale, ma il lavoro a Viale Mazzini sembra proprio non mancargli. La voce viene rilanciata da Italia Oggi: Che tempo che fa non basta, Fazio lavora infatti al remake di Anima Mia, programma che aveva condotto proprio lui, insieme a Cl

Domenica In - salta l'ospitata di Pamela Prati da Mara Venier : voci pesantissime dai piani alti in Rai : Pamela Prati non sarà più ospite di Domenica In. L'annuncio giunge dopo l'indiscrezione di Dagospia, che riferiva un ritorno della showgirl negli studi di Mara Venier. Qui la Prati avrebbe dovuto chiedere - a titolo gratuito - scusa al pubblico dopo la ben nota intervista, sempre per Domenica In, da

Rai 1 - indiscrezioni sulla manovra di Teresa De Santis : sacrifica Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini? : Alla vigilia dell'ok del piano industriale del ministro Patuanelli, in Viale Mazzini i nervi sono tesi. Tra le altre cose, come riferisce Il Messaggero, Teresa De Santis, direttore di Rai 1 in crisi d'ascolti, starebbe provando il tutto e per tutto per salvare la poltrona. Sotto i colpi degli ascolt

RaiUno - ascolti bassi nel day time De Santis pensa a nuovi conduttori : Terremoto a Rai 1. De Santis vuole cambiare tutti i conduttori del day time colpevoli di affossare la rete con ricadute negative sui TG. L'indiscrezione trapela dal quinto piano del palazzo di viale Mazzini dove ha sede la stanza della direttrice di Rai 1. Segui su affaritaliani.it

Rai - la voce esplosiva su Antonella Clerici : presto una prima serata (nonostante Teresa De Santis) : Secondo le ultime indiscrezioni di Blogo, Antonella Clerici sarebbe pronta a tornare in prima serata su Rai 1, nonostante i dissapori con il direttore di rete Teresa De Santis. La conduttrice sarebbe stata scelta da Viale Mazzini per presentare una serata speciale dedicata al delicatissimo tema dell

Teresa De Santis : «Rai 1 stacca la concorrenza di parecchi punti. Sfido chiunque ad accusarmi di aver tolto qualcuno per motivi politici» : Teresa De Santis Nel mirino di addetti ai lavori, di chi sta ’sopra’ di lei e di chi ambisce al suo incarico, la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ammette di giocare una sorta di battaglia per la sopravvivenza. Una ‘guerra’ in cui si sente sola ma nella quale non è disposta ad immolarsi per salvare facce e poltrone altrui: “Mi difenderò fino all’ultimo, non sarò un agnello sacrificale (…) Piacerebbe ...

Teresa De Santis : "Rai 1 stacca la concorrenza di parecchi punti : non abbiamo la Champions e questo ci creerà dei seri problemi" : "Mi difenderò fino all'ultimo, non sarò un agnello sacrificale". Lo dice Teresa De Santis al quotidiano La Stampa. Il posto dell'attuale direttrice di Rai1 potrebbe essere in bilico: il nuovo governo potrebbe portare anche a nuovi organigrammi in Rai. L'imminente uscita di scena di Carlo Freccero dalla direzione di Rai2, prevista a novembre, potrebbe accelerare i tempi. Intervistata da Michela Tamburrino, la De Santis ha voluto dire la sua ...

