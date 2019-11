Mercato Inter | nerazzurri pronti all’assalto | ma c’è di mezzo la Juve

CalcioMercato - assalto dell’Inter a Atalanta e Fiorentina : Gourcuff torna in Italia : Si sta per concludere l’11^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Nel frattempo novità importanti sul fronte Calciomercato, le dirigenze si muovono anche per le sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative delle ultime ore. STERLING – Il Real Madrid fa sul serio e sta preparando l’offerta monstre per Raheem Sterling, secondo Sky Sports ...

CalcioMercato Inter - retroscena Correa : dalla foto con Zanetti - allo schiaffo al Milan : Un gol a San Siro contro il Milan ha regalato i tre punti alla Lazio, ma anche una grande gioia all’Inter. Joaquin Correa è il protagonista della domenica, non solo per la marcatura decisiva siglata nella scala del calcio. In queste ore è spuntato un clamoroso retroscena di Calciomercato che lega il “Tucu” al club nerazzurro: come riportato da gazzetta.it, è da considerarsi quasi un gol dell’ex perchè nel 2012, ...

CalcioMercato Juventus - Paratici : 'Non siamo interessati ad Ibrahimovic' : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Zlatan Ibrahimovic, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il campione svedese, infatti, ha intenzione di lasciare i Los Angeles Galaxy per tornare in Italia. Milan ed Inter non sarebbero club interessati al gigante scandinavo, mentre il Napoli avrebbe già provato ad ingaggiarlo, su ammissione del ...

CalcioMercato Juventus - secondo 'The Guardian' interessa Haaland del Salisburgo (RUMORS) : La Juventus, a gennaio, potrebbe intervenire in maniera massiccia sul mercato, non tanto negli acquisti ma nelle cessioni. Motivi di bilancio e richieste di alcuni giocatori che hanno raccolto molto minutaggio potrebbero essere le cause di alcune partenze: si parla molto di Rugani, Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. Proprio la cessione della punta croata potrebbe portare ad un investimento importante per il settore avanzato, se non a gennaio, ...

CalcioMercato Juventus - al PSG interesserebbe De Sciglio : non si esclude una contropartita : La Juventus vista contro il Torino non ha di certo brillato in quanto a gioco ma l'ottima prestazione dei granata unita ad un campo che non aiutava molto il gioco delle due squadre ha sicuramente condizionato l'andamento del match. La Juventus l'ha messa quindi molto sul carattere e sulla voglia di vincere e il criticato De Ligt ha deciso la partita su calcio d'angolo, dopo un assist di Higuain. Nella Juventus è spiccata l'assenza di Alex ...

CalcioMercato Juve - Bernardeschi interesserebbe al Barcellona ma non sarebbe una priorità : La Juventus si appresta a disputare il derby di Torino, un match importante soprattutto ai fini della classifica, con l'Inter che in caso di vittoria contro il Bologna potrebbe mettere pressione ai bianconeri. Il calcio giocato in questi giorni domina i principali media sportivi, ma un altro argomento molto dibattuto è il Calciomercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nelle prossime sessioni. E proprio uno dei 'bersagliati' ...

CalcioMercato - 100 milioni dal Barcellona all’Inter : svincolato al Parma - corsa a 4 per il colpaccio in attacco : Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di portate indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenza continuano a muoversi sul Calciomercato, l’intenzione è quello di provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. JUVENTUS – La ...

Bologna-Inter - Conte : “Obiettivo scudetto è un aspetto mediatico”. Poi parla del VAR e di Mercato : “Le polemiche sul Var? E’ difficile dare consigli sinceremente, perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti ed è la cosa che lascia perplessi”. E’ questa l’opinione di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida con il Bologna, sugli ultimi episodi che hanno coinvolto la tecnologia. “E’ inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, ...

CalcioMercato Juve - Emre Can interessa al Paris Saint Germain per gennaio (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, in quanto dovrà necessariamente pensare a cedere qualche suo esubero, sia per motivi di bilancio ma anche perché alcuni di questi sono evidentemente scontenti del poco minutaggio raccolto in questo inizio stagione. Su tutti il nome più chiacchierato è quello del centrocampista Emre Can, che nonostante Sarri di recente lo sta impiegando con più frequenza (ha giocato ...

Inter : le priorità di Conte per il Mercato di gennaio sarebbero Vidal e Darmian : Tutti parlano di Nemanja Matic (Manchester United) e di Ivan Rakitic (Barcellona) come probabili rinforzi dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. In realtà, sembra che l'assalto ad uno dei due centrocampisti possa essere portato durante il calciomercato estivo, mentre per i prossimi mesi Antonio Conte avrebbe già fatto due nomi ben precisi alla società. Il tecnico leccese, infatti, gradirebbe avere con sé alla Pinetina il suo ...

Notizie del giorno – Foto e video hot calciatore di Serie A - innesti Inter e Juve sul Mercato - furia Napoli : Foto E video HOT calciatore DI Serie A – Un nuovo scandalo colpisce il mondo dello sport italiano. Su Whatsapp stanno circolando in modo virale decine di Foto e video hot di un noto calciatore di una big di Serie A che con il proprio cellulare ha ripreso se stesso e la consenziente fidanzata pallavolista (entrambi minorenni) in attimi estremamente intimi. Al momento non è possibile chiarire se c’è stata o meno l’intenzione di ...

CalcioMercato Juventus - Pogba interessa al Real ma lui preferisce i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è impegnata in un tour di force di partite molte importanti in Serie A e in Champions League, ma nonostante questo i media stanno dando molta attenzione alle notizie di Calciomercato. Sicuramente gli Europei 2020 potrebbero condizionare molto il Calciomercato invernale, con tanti giocatori possibili convocati con le rispettive nazionali che cercano società che diano loro fiducia, su tutti Emre Can e Rakitic. Diverso invece è il ...