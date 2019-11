Giovanissimi danno fuoco ai capelli di un senzatetto e riprendono la scena

Fonte : blogo

(Di lunedì 4 novembre 2019) Due ragazzi hanno cercato di dareaidi un clochard mentre un loro amico riprendeva lacon un telefonino. È accaduto a Chioggia (Venezia) e il video è stato fatto circolare sui social. Gli investigatori parlano di immagini scioccanti.Ilè di spalle mentre gli aggressori, due minorenni e un maggiorenne, cercano di dareai suoicon degli accendini immortalando la sequenza. Il clochard, un uomo di 45 anni, sembra non capire cosa stiano tentando di fare io forse, per paura della loro reazione, non prova neanche a reagire.Nel video, l’uomo è in piedi quando gli aggressori tentano con la fiammella dell’accendino di far prenderealla sua chioma: il tentativo non riesce completamente, le fiamme si spengono subito, ma i giovani fanno circolare lo stesso il video che avrebbe già portato alla loro identificazione da parte dei ...

infoitinterno : Giovanissimi danno fuoco ai capelli di un clochard e postano il video sui social - titrana : Giovanissimi danno fuoco ai capelli di un clochard e postano il video sui social - Notiziedi_it : Giovanissimi danno fuoco ai capelli di un clochard e postano il video sui social -