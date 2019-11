Furia Massimo Giletti | succede in diretta E Barbara D’Urso finisce sotto accusa

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il 28 marzo di quest’anno il cantautore Tony Colombo e Tina Rispoli si sono uniti in matrimonio. Le sue nozze con la vedova del boss ucciso dalla camorra, Gaetano Marino, continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica anche a distanza di diversi mesi. Ricorderete infatti che i due sono stati anche ospiti di. Durante la trasmissione andata in onda su Canale 5 raccontarono il loro punto di vista e si dichiararono assolutamente estranei alle vicende riguardanti la camorra. Ma stavolta è statoad intervenire per cercare di fare chiarezza su questo controverso matrimonio. E non sono mancate stoccate da parte del conduttore televisivo.Un’inchiesta di Fanpage, denominata ‘Camorra Entertainment’, aveva già fatto emergere che la donna non potesse non sapere cosa facesse nella vita suo marito, come lei stessa ha affermato diverse volte davanti alle ...

