Come si dorme nello spazio

Fonte : wired

(Di lunedì 4 novembre 2019) Dopo un’intensa giornata dedicata alle attività di ricerca, anche per gli astronauti in missione spaziale arriva il momento di concedersi il giusto riposo. Il letto non c’è, il piumone nemmeno ma bisognerà pure chiudere gli occhi e provare a sognare un po’. La serie di Wired It’s different in space indaga proprio le insondabili complessità della vita in orbita: qui l’ex astronauta della Nasa Mike Massimino raccontaun’attività piacevole sulla Terra – il sonno – si trasformi del tutto. Ovviamente, il letto canonico è solo un lontano ricordo. Sullo Space Shuttle gli astronauti utilizzavano una sorta di sacco a pelo (un po’ diverso da quello da campeggio) che includeva anche il cuscino e dei sistemi per agganciarsi ed evitare eccessive fluttuazioni. La promiscuitàfa parte delle regole del gioco: Massimino conferma ...

