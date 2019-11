Blizzard è ferma sulla sua decisione | non abrogherà la sospensione al giocatore di

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 4 novembre 2019) Venerdì scorso, durante la cerimonia di presentazione della BlizzCon,ha cercato di scusarsi a suo modo, riguardo ladi Blitzchung,di Hearthstone che durante un'intervista si è dichiarato a favore delle proteste di Hong Kong.Molti giocatori si aspettavano un'inversione di marcia da parte della società, ma in un'intervistaha conto la sua: Blitzchung, così come i due presentatori, sconteranno la loro punizione. "Noi vogliamo che le trasmissioni ufficiali, che rappresentano una piccola percentuale del contenuto complessivo creato, parlino esclusivamente dei giochi" ha dichiarato il presidente della società, J. Allen Brack."Ribadiamo ancora una volta che non si tratta del messaggio di Blitzchung, ma si tratta del fatto che non si stava parlando di giochi. Se non avessimo preso provvedimenti, questa cosa si sarebbe ripercossa poi nel ...