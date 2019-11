Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 4 novembre 2019) Ci sarà una novità non di poco conto, almeno in via temporanea, per l’impiantistica delitaliano dal 10 novembre al 29 dicembre. La, infatti, lascerà, almeno per laA, il PalaDozza per approdare, per questo periodo di tempo limitato, alla, e precisamente nel suo padiglione numero 30. L’impianto, come ha tenuto a precisare nella conferenza stampa di presentazione odierna l’amministratore delegato delle V nere, Luca Baraldi, è dotato di 8970 posti a sedere. Verrà utilizzato per, quelle contro Treviso (10 novembre), Cantù (1 dicembre), Brindisi (15 dicembre), Fortitudo(il derby, 25 dicembre) e Olimpia Milano (29 dicembre). Previsti costi dei biglietti identici a quelli del PalaDozza, con l’aggiunta di due ulteriori gradinate sui lati lunghi. Il progetto, denominato “City”, potrebbe non essere soltanto ...

OA_Sport : Basket: Virtus Bologna in Fiera per cinque partite, pronta per la Serie A l’arena da quasi 9000 posti - giuseverzz : RT @basketinside360: Virtus Bologna, presentato il progetto 'Basket City in Fiera' - - MMagazineItalia : La #VirtusRoma crolla sul campo della #DinamoSassari , seconda sconfitta consecutiva per i #virtussini #Basket… -