Ancelotti | «Se non fossi preoccupato per la classifica sarei superficiale»

Ancelotti : «Non sono d’accordo con la decisione del ritiro» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti in conferenza prima della sfida Champions con il Salisburgo al San Paolo spiazza tutti e si dice contrario al ritiro della squadra. La conferenza stampa si apre con una domanda che riprende l’annuncio del ritiro del Napoli La notizia del giorno è l’annuncio del presidente sul ritiro della squadra fino a domenica, lei è d’accordo? «La notizia del giorno è che domani abbiamo una ...

Ziliani : “Ancelotti ha colto il punto sul Var e gli arbitri. Il trucco c’è ma non si vede - come Calciopoli” : Sul Fatto Quotidiano una dura requisitoria di Paolo Ziliani sull’utilizzo (o non utilizzo) del Var. Il pretesto è offerto dalle parole di Ancelotti nel postpartita di Napoli-Atalanta di mercoledì scorso. Una partita finita in pareggio (2-2) per l’arbitraggio contestatissimo di Ancelotti. Allora il tecnico del Napoli commentò parlando di un “attacco personale”. Disse: “Allora: o ci spiegano come funziona il Var, o ci ...

CorSport : la rabbia di Ancelotti nello spogliatoio. “Non si può essere così pigri” : La partita contro la Roma di sabato, con la sconfitta maturata, ha imbestialito Carlo Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico ha soffocato la rabbia sul pullman dove si è accomodato a fine partita, lasciando al figlio Davide la gestione dei dettagli, ma ieri mattina si è chiuso nello spogliatoio con la squadra per analizzare la sconfitta. Insieme a lui c’era Giuntoli, che è apparso infastidito. Ancelotti avrebbe detto ai suoi che ...

La Gazzetta attacca Ancelotti : Non ha dato un’identità al Napoli. Le sue incertezze pesano sul risultato : “Meglio con Sarri” un concetto semplice,quello che sottolinea la Gazzetta dello Sport con un grafico in cui mette a confronti i risultati ottenuti da Ancelotti e Sarri con il Napoli. Onore al curriculum di Ancelotti, che resta la sua garanzia. Ma, da queste parti, finora non ha portato nulla di nuovo. Anzi, rispetto al percorso intrapreso da Maurizio Sarri, nel suo triennio napoletano, le differenze cominciano a emergere. Il Napoli ...

Libero : Ancelotti non ha più scuse. Evidenti i problemi di gestione e addestramento : Juve e Inter si distanziano dalle altre piazzandosi comode in vetta. Era una cosa che ci si poteva aspettare, scrive Claudio Savelli su Libero, ma non così presto. La Juve è abituata a stare in testa alla classifica e l’Inter di Conte resiste nello starle dietro. Ieri, contro il Bologna, che gioca all’altezza delle grandi, il tecnico nerazzurro ha visto nella sua squadra la tenacia, la forza spirituale e l’ostinazione che ...

Roma-Napoli - Davide Ancelotti : “buon primo tempo - ma non siamo stati cinici. Pensiamo al Salisburgo” : Il Napoli esce dall’Olimpico di Roma con le ossa rotte. Un po’ di sfortuna e tanti demeriti hanno regalato tre punti importanti alla squadra di Fonseca. Al termine dell’incontro Davide Ancelotti, vice allenatore, oggi in panchina vista la squalifica del padre Carlo, ha risposto alle domande dei giornalisti Sky. Così ai media: “Abbiamo troppi problemi legati alla fase difensiva. Nel finale di primo tempo abbiamo ...

Davide Ancelotti : «Non abbiamo giocato bene» : Il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti, che oggi ha sostituito in panchina lo squalificato Carlo, ai microfoni di Sky: «abbiamo giocato bene, forse abbiamo raccolto meno di quello che avremmo dovuto. Per il resto abbiamo pagato molto il fatto che non abbiamo giocato bene» Sembra che abbiate perso convinzione «No, questa percezione non ce l’ho. È un gruppo che conosce molto bene i concetti che gli abbiamo insegnato. Che cerca di ...

Il Messaggero : lasciate Ancelotti in panchina - il pubblico non paghi per colpa degli arbitri : Il Messaggero scrive della partita di oggi all’Olimpico, tra Roma e Napoli parlando dell’importanza dello scontro diretto e dei torti arbitrali subiti da entrambe le squadre nell’ultimo turno infrasettimanale di campionato. La Roma, dopo aver perso in casa contro l’Atalanta, ha ripreso quota in classifica vincendo contro Milan e Udinese e adesso può staccare la squadra di Ancelotti, che era partita come la principale rivale ...

Non cercate il burattinaio - il nemico del Napoli e di Ancelotti è l’Italia dei mediocri (il nostro calcio) : Per la maggior parte sono persone che prestano servizio in ministeri, molte di loro possono scrivere in modo stupendo un rapporto da un ufficio statale a un altro; oppure sono persone che come occupazione vanno a spasso, leggono i giornali nelle pasticcerie. In tempo di conflitto è importante capire chi si sta affrontando. Né il Napoli né Carlo Ancelotti sono alla facile ricerca del burattinaio nascosto che renda felici le masse che ...

Il Napoli non ci sta - ricorso d’urgenza contro squalifica Ancelotti. Giuntoli : “Chiediamo rispetto” : Il Napoli ha deciso di presentare ricorso di urgenza contro la squalifica di una giornata inflitta dal Giudice Sportivo a Carlo Ancelotti, espulso nel finale burrascoso contro l’Atalanta. A tal proposito, è tornato a parlare di arbitri il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Queste le sue parole. “Ancelotti? Io e lui calmavamo i giocatori per finire la partita, non esiste un rosso a chi è così collaborativo. La ...

CorSport : Ancelotti si rassegni. Giacomelli non avrebbe cambiato idea - al Var. Ha deciso Banti : In sette giorni tre arbitri hanno deciso il risultato di una partita vedendo in campo qualcosa che alla maggioranza delle persone è sembrata assurda, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. Con la differenza che, in uno dei due casi, quello che ha avuto come protagonista lo scozzese Collum (Roma-Borussia), non c’era l’aiuto della tecnologia. Negli altri due, ovvero Guida per Fiorentina-Lazio e Giacomelli per Napoli-Atalanta, le ...

La coppia Ancelotti-De Laurentiis - il Napoli non aveva mai avuto un’intesa così : Pochi giorni fa, i più storcevano il naso o guardavano con aria di sufficienza quando ascoltavano della perfetta intesa ai vertici del Napoli, dell’affiatamento tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Erano i giorni – che oggi per fortuna sembrano lontanissimi – dell’impazzimento generale, delle fantasie a briglia sciolta sui rapporti tempestosi tra i due. I fatti, ancora una volta, hanno dimostrato l’esatto ...