Vinales domina a Sepang davanti a Marquez | sul podio anche Dovizioso

MotoGP - Risultato GP Malesia 2019 : Maverick Vinales domina e precede Marquez e Dovizioso dopo un bel duello con Rossi : L’aveva promesso. Maverick Vinales (Yamaha) ieri dopo il secondo posto in qualifica aveva annunciato che il suo piano-gara lo avrebbe visto forzare sin dal primo metro per provare a scappare e quindi martellare sul suo (ottimo) ritmo senza pensare agli avversari. E così è stato. Lo spagnolo ha vinto dominando il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP andando a conquistare la vittoria numero 23 della sua carriera, facendo il bis dopo il ...

MotoGp – Concluse le FP2 in Australia : Vinales domina anche la seconda sessione - migliorano le Ducati [TEMPI] : Maverick Vinales chiude al primo posto anche le FP2 del Gp d’Australia: il pilota Yamaha precede Dovizioso e Crutchlow. Quartararo non partecipa alla sessione Venerdì alquanto positivo per la Maverick Vinales che segna un’importante doppietta sul circuito di Phillip Island. Il pilota spagnolo chiude al primo posto FP1 ed FP2 del Gp d’Australia dimostrando l’ottimo feeling della sua Yamaha con la pista aussie. Alle ...

MotoGp – Concluse le FP1 in Australia : Vinales domina - brutta caduta per Qurtararo [TEMPI] : Maverick Vinales chiude le FP1 del Gp d’Australia davanti a Miller e Marquez: brutta caduta per Fabio Quartararo giudicato ‘non idoneo’ per le FP2 Yamaha protagonista nelle FP1 del Gp d’Australia. La prima sessione di prove libere, svoltasi nella tarda notte italiana, ha visto la Yamaha di Maverick Vinales davanti a tutti, mentre il compagno di scuderia Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto. In mezzo Jack Miller e Marc Marquez. Da ...