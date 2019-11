Valtteri Bottas F1 | GP USA 2019 | “Una grande vittoria Complimenti a Hamilton | io ci

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019)ha vinto il GP degli USA, il finlandese si è imposto ad Austin conquistando la terzultima gara del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un weekend perfetto, è partito dalla pole position e nel finale è riuscito a superare il compagno di squadra Lewische si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta nella storia. La seconda guida delle Frecce d’Argento ha blindato autorevolmente il secondo posto in classifica generale e può ritenersi ampiamente soddisfatto per quanto fatto in Texas.ha analizzato la sua gara: “Questa è una, sono contento e mi sento bene. Avevo buone sensazioni fin da ieri, potevo concentrarmi soltanto su questo weekend anche perché potevo provare a tenere aperto il Mondiale ma non ci sono riuscito. Non sapevo quale sarebbe stata la strategia migliore ma per fortuna ...

gringoserra78 : RT @rtl1025: ????? #F1, #USGP, Valtteri #Bottas vince il Gran Premio degli #USA. Lewis #Hamilton è campione del mondo per la sesta volta in c… - rtl1025 : ????? #F1, #USGP, Valtteri #Bottas vince il Gran Premio degli #USA. Lewis #Hamilton è campione del mondo per la sesta… - DReinato : RT @quattroruote: Valtteri Bottas ha vinto il GP degli Stati Uniti. Hamilton, secondo al traguardo, ha conquistato matematicamente il suo s… -