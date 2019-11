Tennis | Masters 1000 Parigi Bercy | trionfa Novak Djokovic Vittoria in due set su Denis

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2019 : Rafael Nadal conquista la semifinale. Tsonga dura solo un set : Rafael Nadal conquista la semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Lo spagnolo ha sconfitto in due set il francese Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Una partita durata un set, perchè nel secondo il transalpino è crollata, lasciando strada libera al maiorchino. Adesso Nadal affronterà in semifinale Denis Shapovalov, che qualche ora prima aveva regalato a Matteo Berrettini la ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Grigor Dimitrov vola in semifinale - regolato in due set Christian Garin : E’ il bulgaro Grigor Dimitrov il primo semifinalista del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il n.27 del mondo ha sconfitto il cileno Christian Garin (n.42 ATP) con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 31 minuti di partita. Un match condotto per larghi tratti da Dimitrov, ad eccezione del piccolo smarrimento nella seconda frazione. Un passaggio a vuoto che, però, non ha compromesso il percorso dell’ex top-10, che quindi accede al ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Gael Monfils la spunta in rimonta e conquista i quarti di finale. Albot ko e Finals vicine! : Gael Monfils con tantissima sofferenza riesce a prevalere nei confronti del moldavo Radu Albot (n.50 del mondo). Il transalpino la spunta nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia), superando il rivale con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 in 1 ora e 48 minuti. Un match giocato alla grande dall’outsider per un set e mezzo e poi, anche con un pizzico di fortuna, Monfils ha saputo cambiare l’inerzia ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Matteo Berrettini esce subito di scena - Tsonga vola agli ottavi di finale e si attende per le Finals : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, visibilmente provato fisicamente e mentalmente, si è dovuto arrendere al francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 26 minuti di partita. Un match nel quale il romano non ha mai trovato il ritmo giusto, soffrendo lo schema servizio-dritto del suo rivale, in grande spolvero nella serata ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Novak Djokovic debutta vincendo senza brillare contro Corentin Moutet : Novak Djokovic non brilla, ma supera il match d’esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy, superando in due set il padrone di casa Corentin Moutet, ventenne numero 97 del mondo, per 7-6(3) 6-4. Il francese può lamentare il fatto di aver mancato due set point nel primo parziale. Per il serbo, al quale il numero 1 del mondo sarà sottratto da Rafael Nadal da lunedì perché, dopo questo torneo, l’ATP toglie i punti sia di Parigi-Bercy che ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Bautista Agut eliminato da De Minaur - festeggia Matteo Berrettini verso le ATP Finals. La situazione : Monfils ultima minaccia? : Il mercoledì di Parigi-Bercy, sede dell’ultimo Masters 1000 della stagione, rischia di diventare quasi decisivo nella corsa verso le ATP Finals di Londra 2019. Dopo le sconfitte dell’americano John Isner e del belga David Goffin (entrambi aritmeticamente fuori dai giochi), anche l’avversario più temibile in classifica del nostro Matteo Berrettini è stato eliminato all’esordio dovendo così abbandonare le residue speranze ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy : i risultati di martedì 29 ottobre. Cadono Medvedev e Khachanov - Zverev agli ottavi di finale : Iniziano a vedersi i grossi calibri nel Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy (Francia). Nell’ultimo 1000 della stagione c’era grande attesa per gli esordi del n.4 del mondo Daniil Medvedev, autore di un filotto di 9 vittorie con ben 18 set consecutivi conquistati, e del n.6 del ranking Alexander Zverev. Ebbene, il finalista dello US Open, incredibilmente, è uscito di scena al cospetto del francese Jeremy Chardy: 4-6 6-2 6-4 lo score ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Andreas Seppi deve arrendersi a Radu Albot nel secondo turno. Azzurro ko in due set : Niente da fare per Andreas Seppi (n.74 del mondo) nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) di Tennis. L’Azzurro, inserito in tabellone da lucky loser dopo il forfait dello svizzero Roger Federer, si è dovuto arrendere al moldavo Radu Albot (n.50 del mondo) con il punteggio di 7-6 (5) 7-6 (6). Un match durato 1 ora e 55 minuti di gioco nel quale l’altoatesino non è riuscito a sfruttare la condizione di vantaggio ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Tsonga primo avversario di Berrettini. Poker francese con Paire - Chardy e Mannarino : Si è appena conclusa la prima giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy, in cui si sono giocati dieci dei sedici incontri di primo turno, in considerazione del tabellone a 48 giocatori del secondo torneo parigino. Andiamo a vedere che cos’è successo al Palais Omnisports, da qualche tempo rinominato Accorhotels Arena per ragioni di sponsor. La notizia più importante, per i colori italiani, è quella legata all’avversario di Matteo ...

