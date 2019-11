Pole negli Stati Uniti per Bottas davanti a Vettel

Polemica negli USA : bimbo di 9 anni incriminato per 5 omicidi : Polemica negli Stati Uniti, dopo la decisione di un procuratore dell’Illinois di incriminare un bambino di 9 anni per 5 omicidi. Il bimbo è accusato di avere dato fuoco intenzionalmente ad una casa mobile lo scorso 6 aprile, sapendo che all’interno vi erano delle persone. Nell’incendio sono morti 2 adulti di 69 e 34 anni, e 3 bambini tra uno e 2 anni, mentre altre 2 persone sono riuscite a mettersi in salvo. L’identità ...

Volley femminile - Serie A 2019-2020 : le favorite. Conegliano in Pole position con una Egonu in più nel motore ma Scandicci e Novara non partono battute : Conegliano in pole position, Scandicci e Novara pronte a sfruttare ogni passo falso della squadra veneta. Il campionato di Serie A1 di Volley è alle porte e ha già una grande favorita, che poi è la trionfatrice dello scorso anno che, se possibile, si è ulteriormente rinforzata inserendo in un organico già di altissima qualità, nientemeno che le due opposte della nazionale italiana bronzo europeo e già con il biglietto per Tokyo in tasca, Paola ...