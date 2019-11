Hamilton 6 campione! Bottas vince ad Austin ma non basta | Ferrari pessima

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Lewisè campione del mondo!trionfa al Gp degli Stati Uniti per una doppietta Mercedes fantastica, gara deludente per laI festeggiamenti erano già nell’aria: aserviva davvero poco per poter celebrare il suo sesto titolo Mondiale, ma il britannico non si è accontentato. Seppur asarebbeto un ottavo posto, in caso di vittoria di, il pilota della Mercedes è voluto essere protagonista a tutti i costi al Gp degli Stati Uniti con una gara brillante. Sul finale, dopo un bel ruota a ruota,, dopo un weekend straordinario, si è ripreso la prima posizione conquistando una preziosissima vittoria, che però non èta per rimandare i festeggiamenti di. Il britannico ha dovuto lottare anche con Verstappen sul finale, per mantenere la seconda posizione e regalare alla Mercedes l’ennesima doppietta della ...

_walkingthewire : Complimenti a Lewis Hamilton campione del mondo per la sesta volta ???? #USGP - irenefrancesco : francesco lewis hamilton campione del mondo per la 6 volta - gringoserra78 : RT @Eurosport_IT: CAMPIONE DEL MONDO x 6! ???????????? Tutti in piedi per Lewis Hamilton, campione in Formula 1 per la sesta volta in carriera d… -