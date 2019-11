Dopo la bufera torna il sereno ma le previsioni meteo non sono incoraggianti

“Ma perché non mangi?”. Chiara Ferragni - bufera Dopo questa foto. Il dettaglio non passa di certo inosservato : Ci risiamo, ogni volta che Chiara Ferragni posta qualche foto sul cibo ecco irrimediabilmente qualche problema. L’ultima volta, come ricorderete, era una foto relativa ad una bellissima pizza. In quel caso tantissimi utenti si erano scagliati sulla influente milanese per un dettaglio: la pizza era completamente intera e lei aveva un pezzo in mano. Da qui le critiche sulla veridicità della foto e le accuse del genere: “Ma l’hai mangiata davvero ...

**Csm : Ermini - 'Dopo la bufera ora c'è un bel clima'** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Spero che si inizi anche con questi consiglieri che arriveranno una ottima collaborazione, come quella che c'è con gli altri al Csm. C'è un bel clima dopo le bufere che abbiamo avuto nei mesi scorsi". Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini, a marg

**Csm : Ermini - ‘Dopo la bufera ora c’è un bel clima’** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – “Spero che si inizi anche con questi consiglieri che arriveranno una ottima collaborazione, come quella che c’è con gli altri al Csm. C’è un bel clima dopo le bufere che abbiamo avuto nei mesi scorsi”. Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini, a margine dell’inaugurazione del Tribunale di Marsala (Trapani) alla presenza del ministro Alfonso Bonafede. ...

Fioramonti nella bufera Dopo gli insulti a Santanchè : “Mi sono scusato”. La senatrice : “Si dimetta” : bufera su Lorenzo Fioramonti: il ministro è sotto attacco per aver offeso pesantemente sul suo profilo Facebook Daniela Santanchè, nel 2013. Per quelle parole oggi si è scusato, "non ne vado fiero", ma la senatrice di FdI ha chiesto le sue dimissioni. Il ministro è stato criticato anche per la sua scelta di mandare il figlio in una scuola internazionale, in cui si parla prevalentemente inglese.Continua a leggere

Scoppia la bufera Dopo lo spot di Bianca Guaccero di Detto Fatto : Fan furiosi contro Bianca Guaccero dopo lo spot di Detto Fatto: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in camerino per ...

Bianca Guaccero bufera Dopo lo spot di Detto Fatto : Bianca Guaccero è nella bufera per lo spot di Detto Fatto. Fan furiosi: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in ...

Scoppia la bufera Dopo lo spot di Bianca Guaccero di Detto Fatto : Fan furiosi contro Bianca Guaccero dopo lo spot di Detto Fatto: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in camerino per ...

Bianca Guaccero bufera Dopo lo spot di Detto Fatto : Bianca Guaccero è nella bufera per lo spot di Detto Fatto. Fan furiosi: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in ...

Bufera su Bianca Guaccero Dopo lo sketch sulle allergie : La conduttrice di 'Detto Fatto' finisce nel mirino dei social per uno spot sui gamberetti condiviso su Instagram

“Ma non ti vergogni?”. Belen Rodriguez - che flop! È bufera Dopo l’ultima apparizione in tv : Critiche e polemiche social dopo l'intervento di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a 'La notte della Taranta'. La conduzione di coppia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino su Rai 2 non ha convinto il popolo del web che li ha trovati fuori luogo. “Come rovinare la Notte della Taranta, semplice: prendendo loro due”. Polemica clamorosa su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il loro ultimo impegno televisivo, quello di presentare la famosa ...