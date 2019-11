Cosa aspettarsi da un viaggio in Arabia Saudita

Ecco AppleTV+ : quanto costa - come funziona e Cosa aspettarsi : È il giorno di AppleTV+. Dal 1° novembre 2019 il servizio di video streaming in abbonamento dell’azienda di Cupertino è attivo anche in Italia. E raggiunge un po' tutti: Apple ha infatti scelto di svincolare il servizio Tv dai dispositivi

«Watchmen» - serie tv - episodio 3. Il trailer e Cosa aspettarsi : Dopo il debutto in contemporanea con gli Stati Uniti, Watchmen è approdata anche in italiano, pronta a coinvolgere nelle avventure dei vigilanti che, di fatto, vanno ben oltre il fumetto originale e raccontano anche un bel po' di storia americana. Se con la premiere HBO aveva preferito puntare su un teaser generico con anticipazioni su quello che si sarebbe visto "nelle settimane in avanti", questa volta è disponibile il ...

Nintendo Direct novembre 2019 all’orizzonte - Cosa aspettarsi dall’evento? : Se c'è un evento a cadenza regolare che gli utenti hanno imparato ad attendere con impazienza, quello è sicuramente la Nintendo Direct. Nel corso dei mesi e degli anni il colosso di Kyoto ha saputo creare particolare attenzione attorno alla presentazione, approfittando proprio di questo frangente per rivelare dettagli importanti inerenti i titoli di prossima uscita. E la Nintendo Direct di novembre 2019 non dovrebbe fare di certo eccezione, ...

«Watchmen» - serie tv - episodio 2. Il trailer e Cosa aspettarsi : Watchmen è cominciato, o quasi: la premiere in versione originale con i sottotitoli è andata in onda lunedì 21 su Sky Atlantic, mentre la serie HBO partirà ufficialmente in versione doppiata lunedì 28 ottobre. «Quis custodiet ipsos custodes?» («Chi sorveglierà i sorveglianti stessi?»). Questo ci si domanda nel fumetto di Alan Moore e la stessa questione si apre nell'incipit della serie ...

Batteria da capogiro per ZTE Blade 20 : Cosa aspettarsi oggi 14 ottobre : Se state cercando uno smartphone dalle performance clamorose dal punto di vista della durata della Batteria, allora farete bene a prestare molta attenzione al cosiddetto ZTE Blade 20. Si tratta di un modello che ha fatto la propria apparizione su TENAA in queste ore e che promette grandi cose. Proviamo dunque a fare un po' di ordine tra le informazioni raccolte fino a questo momento, in modo da avere le idee chiare su cosa dobbiamo ...

Il Nobel comprensibile (finalmente!) alle batterie al litio - e Cosa aspettarsi nel futuro : Milano. Dà un certo conforto poter comprendere l’ultimo Nobel per la Chimica, assegnato mercoledì. Tre bravi scienziati, un americano un britannico e un giapponese, sono stati premiati per avere inventato le batterie agli ioni di litio. Quelle dei telefonini e delle macchine elettriche. Immediato, f

L’evento di Google del 15 ottobre è vicino : ecco che Cosa aspettarsi e come seguirlo : Il 15 ottobre si terrà l'evento Made by Google 2019 e insieme ai Pixel 4 e Pixel 4 XL ci saranno tante altre novità, scopriamo insieme quali. L'articolo L’evento di Google del 15 ottobre è vicino: ecco che cosa aspettarsi e come seguirlo proviene da TuttoAndroid.

«Stranger Things» lascia Hawkins. Cosa aspettarsi dalla quarta stagione? : Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger Things»Serie Tv per chi ama «Stranger ...

Disincanto 2 su Netflix riparte da Bean e Luci alla ricerca di Elfo : Cosa aspettarsi dai nuovi episodi : Disincanto 2 su Netflix riparte dal finale della prima stagione, terminata con diversi colpi di scena. Ordinato lo scorso maggio, nonostante i pareri discordanti da parte della critica, il nuovo capitolo della serie animata di Matt Groening (il papà de I Simpson e Futurama) verrà pubblicato da oggi, 20 settembre, sulla piattaforma di streaming. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'ultimo episodio della prima stagione di Disincanto. Il ...

Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate - al via la prova oggettiva attitudinale. Cosa aspettarsi : Al via le sessioni di prova oggettiva attitudinale del Concorso 510 funzionari Agenzia Entrate. Oggi, 18 Settembre, all’Ergife Palace di Roma il primo giorno d’esame per i candidati della Lombardia. A maggio le “aprifila” della selezione sono state la Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano. La tempistica per le altre Regioni: Lombardia dal 18 al 20 e dal 23 al 26 Settembre; Liguria 27 Settembre; Veneto 2 e 3 ...

Provata la demo di FIFA 20 - Cosa aspettarsi in vista dell’uscita del 27 settembre? : Come un fulmine a ciel sereno la demo di FIFA 20 si è palesata ai milioni di fan dell'immensa community nella giornata di ieri. Ben due giorni di anticipo sulla vociferata tabella di marcia, che la dava in arrivo nella giornata di domani, e ovviamente non sono mancati riscontri positivi da parte degli utenti, che non hanno perso di certo tempo a scaricare la versione di prova del simulatore calcistico di Electronic Arts e a fiondarsi da subito ...

Uniqlo - Cosa aspettarsi dall'apertura a Milano : Mancano solo due giorni all'apertura di Uniqlo a Milano: venerdì 13 settembre, a dispetto della data e di chi ci crede, alle ore 10 del mattino il colosso Giapponese aprirà finalmente le porte del mega store, il primo italiano, in Piazza Cordusio, nel cuore del centro storico della città, e a pochi passi da Piazza Duomo. La cerimonia ufficiale del taglio del nastro avverrà alle 9:30 e sarà officiata da Tadashi ...