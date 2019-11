Che fine ha fatto Pasquale Laricchia del Gf3? Cosa fa l’istruttore oggi

Che fine ha fatto Maria Grazia Cucinotta : La sua straordinaria bellezza mediterranea è ben impressa nella mente di tutti gli italiani: Maria Grazia Cucinotta è sicuramente una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Non solo per la sua bravura, già evidente al suo esordio al fianco di Massimo Troisi ne Il Postino, ma anche per la sua grande umanità. Ma perché Maria Grazia appare sempre meno sul piccolo schermo? Certamente non per mancanza di impegni. La Cucinotta è, ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). • Morte di uno stupratore. Al Baghdadi violentava le sue quattro schiave (una americana) e attirava le reclute dello Stato islamico

Che fine ha fatto il modello Udinese? I motivi dell’involuzione dal punto di vista tecnico e strategico : Udinese, cosa ti succede? E’ una domanda che sorge spontanea non solo dopo le ultime vicende in campionato ma ormai da anni il club bianconero deve fare i conti con stagioni anonime e che non hanno regalato soddisfazioni. L’Udinese è stata sempre una società ambiziosa e che ha pensato sempre al futuro, si è circondata da persone competenti ma da alcune stagioni qualcosa si è rotto. I bianconeri hanno provato ad anticipare altri ...

Torino capitale dei festival di musica elettronica in Italia. E questo fine settimana c’è anChe Artissima : Torino è la capitale dei festival di musica elettronica in Italia. È un dato di fatto. Se la città ha in parte perso quel ruolo di “laboratorio di avanguardia musicale” che si era guadagnata negli anni ’90 grazie a una miriade di band e club in grado di dare una direzione locale e nazionale a un certo rinnovamento sonoro (tra le primae citiamo ovviamente Subsonica e Africa Unite, tra i club basta dire la parola Murazzi per aprire un universo), ...

“Ho tentato il suicidio”. Nora Amile - Che fine ha fatto la sexy riccia de La pupa e il secchione. Oggi la ritroviamo così : Dopo l’exploit ne “La pupa e il secchione” di Nora Amile si sono perse le tracce. La mora tutto pepe è stata tra i protagonisti della prima edizione del programma in onda nel 2006, ma poco dopo sue apparizioni televisive si sono sempre più diradate fino a farla cadere nel dimenticatoio. Dopo aver acquisito una certa notorietà nel mondo della tv, la ragazza partecipa anche ad altre trasmissioni come “Colorado” e “Buona domenica”. Madre di origine ...

SCUOLA/ Il tormentone di un decreto Che non mette fine al precariato : Il capo dello Stato ha firmato il decreto SCUOLA, che viene magnificato come la soluzione del precariato. È proprio così? Ecco cosa contiene il dispositivo

Decreti Sicurezza - Lamorgese : “ModifiChe entro la fine dell’anno. Memorandum con la Libia? Decide il presidente del Consiglio Conte” : “I Decreti Sicurezza verranno rivisti seguendo le indicazioni fatte dal Quirinale. Le modifiche verranno apportate entro la fine dell’anno“. Ad annunciarlo, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell’audizione in commissione Antimafia. “Il Memorandum d’intesa con la Libia? È una scelta politica che spetta al presidente del Consiglio“. L'articolo Decreti Sicurezza, Lamorgese: ...

Bio-on - Che fine fanno le joint venture per sviluppare la bioplastica? : La Guardia di finanza nella sede di Bio-on (foto: Guardia di finanza Bologna) Se c’è un esempio plastico della strategia di comunicazione di Bio-on, la startup della bioplastica al centro di un’inchiesta della Procura di Bologna che ne ha azzerato i vertici, che il giudice per le indagini preliminari Alberto Ziroldi definisce “roboante, ammiccante e ottimisticamente proiettata verso obiettivi sempre più significativi”, quello è il caso delle ...

Che fine ha fatto Charlene di Monaco? : Charlene e Alberto di Monaco ai Laureus World Sports Awards Charlene e Alberto di Monaco ai Laureus World Sports Awards Charlene e Alberto di Monaco ai Laureus World Sports Awards Charlene e Alberto di Monaco ai Laureus World Sports Awards Charlene e Alberto di Monaco ai Laureus World Sports Awards Charlene e Alberto di Monaco ai Laureus World Sports Awards «La principessa scomparsa», si legge in Rete qua e là. E il riferimento è a Charlène di ...

Dan Arrow - Che fine ha fatto e come campa oggi : il durissimo sfogo contro la moglie : Lo sfogo di Stefano Zandri, in arte Den HArrow, è da pelle d'oca. Il cantante pop-dance anni 80 è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. “Non avrei mai voluto fare il cantante", dice, "e il personaggio perché ho sempre odiato la popolarità. Avrei

Insigne : “Era una grossa opportunità - siamo dispiaciuti. E’ importante Che siamo restati uniti fino alla fine” : Nel post partita di Spal-Napoli ai microfoni di dazn ha parlato Lorenzo Insigne. “Era una grossa opportunità e siamo un po’ dispiaciuti perché volevamo fare risultato a tutti i costi. Dobbiamo continuare a lavorare. Mercoledì ci aspetta una partita importante”. Siete stati sfortunati? “siamo dispiaciuti. Potevamo fare gol ma non ci siamo riusciti. La cosa più importante, però, è che siamo stati uniti fino alla fine. Non ...

Cile - almeno un milione in piazza : più Che alla fine della dittatura di PinoChet. Il presidente Pinera : “Abbiamo recepito il messaggio” : Più gente anche rispetto alle proteste contro Pinochet. Sono almeno un milione di persone quelle che ieri pomeriggio sono scese sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, in occasione della conclusione dell’ottavo giorno di proteste sociali che nessuno si attendeva, così ampie, e che hanno preso a pretesto un minimo aumento del biglietto della metropolitana. I media Cileni e gli organizzatori della manifestazione hanno concordato ...

