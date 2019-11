Szczesny | ' Concediamo 2-3 palle gol e se sei la Juventus non va bene'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Questa sera lasarà impegnata allo stadio Olimpico "Grande Torino" per disputare il derby della Mole contro i granata. La stracittadina da sempre ha un impatto particolare in entrambi i club e questa volta, con un Torino proveniente dalla cocente sconfitta con la Lazio, c'è da aspettarsi battaglia. Il portiere bianconero Wojciech Szczęsny ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, durante la quale ha parlato della condizione attuale della squadra, delle sue difficoltà nella fase realizzativa e del suo modo di affrontare le gare....

infoitsport : Juve, Szczesny: 'Faccio meditazione, mi aiuta a migliorarmi. Concediamo 2-3 palle gol e non va bene' -… - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Juve, Szczesny: 'Faccio meditazione, mi aiuta a migliorarmi. Concediamo 2-3 palle gol e non va bene' - Fantacalcio : Juve, Szczesny: 'Faccio meditazione, mi aiuta a migliorarmi. Concediamo 2-3 palle gol e non va bene'… -