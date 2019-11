Migranti | Asso 30 salva 155 naufraghi al largo della Libia | in attesa di un porto sicuro

Fonte : fanpage

(Di sabato 2 novembre 2019) Alarm Phone, il call center per i, ha fatto sapere via Twitter che 155 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull'imbarcazione battente bandiera italiana 'Trenta' in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite e il Maritime Rescue Coordination Centre di Roma ha chiesto un Pos al Viminale.

