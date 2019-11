Destiny Connect Tick Tock Travelers | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di sabato 2 novembre 2019) Nippon Ichi Software e Nis America portano in Europa, un nuovo JRPG che merita la nostra e vostra attenzione, ed oggi vogliamo condividere con voi la, anticipandovi che il gioco è disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch.narra la storia di un’adolescente, la quale si troverà coinvolta in un misterioso caso che ha colpito la sua cittadina nel giorno del Festival del tempo. Qualcosa o qualcuno ha fermato il tempo, congelando la città ed i suoi abitanti e condannandoli al sonno eterno. La protagonista e pochi altri personaggi sono rimasti illesi dal suddetto incantesimo, e senza indugiare si mettono in viaggio per scoprire il responsabile del sortilegio. Il gioco inizia all’interno dell’abitazione della protagonista, dove farete fin ...

GamingToday4 : Destiny Connect: Tick-Tock Travelers è ora disponibile per PS4 e Switch - AkibaGamers : DESTINY CONNECT: Tick-Tock Travelers, il nuovo gioco Nippon Ichi Software che strizza l’occhio all’ormai storico Ch… - Nerdream_it : #DestinyConnect #TickTockTravelers è disponibile per #PS4 e #Switch in tutta #Europa. Venite a dare un'occhiata al… -