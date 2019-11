Uomini e Donne | Giordano Mazzocchi fidanzato? Lui interviene e parla di Nilufar

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri svela : “Ida mi ha spiazzato” : Riccardo Guarnieri spiazzato da Ida Platano: la confessione C’è stato un momento nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne che ha spiazzato Riccardo Guarnieri: quando Ida Platano si è alzata per salutare Maria De Filippi. Il cavaliere tarantino si è subito spaventato, credendo volesse uscire dal programma senza di lui, ma la padrona di casa l’ha subito tranquillizzato prendendolo anche in giro: “Con te sta ...

Uomini e Donne - Veronica dice ‘no’ ad Alessandro e diventa la nuova tronista : Colpo di scena nella puntata del programma di Maria De Filippi, inaspettatamente segnata dal passaggio da corteggiatrice a...

Uomini e donne/ Ida e Riccardo già in crisi? La storia non decolla e... - trono over - : Uomini e donne anticipazioni e news trono over: Enzo ha costretto Pamela a cambiare dentista? E' già crisi tra Ida e Riccardo?

Uomini e Donne/ Secondo due di picche per Alessandro Zarino! - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Classico: due di picche per Alessandro Zarino che riceve un no da Veronica alla scelta

Uomini e donne - Gemma Galgani difesa da Maurizio Costanzo : 'I più tifano per lei' : Che piaccia o no, Gemma Galgani è da anni una delle indiscusse protagoniste del Trono Over di Uomini e donne. Sebbene la sua ricerca dell'anima gemella continui ad essere complicata, le puntate a lei dedicate ottengono ottimi ascolti, ben al di sopra del Trono Classico, facendo discutere il pubblico nei social network. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare delle reali motivazioni della partecipazione della dama al programma di Maria De ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo insieme : cosa ne pensa Gemma? - trono over - : Uomini e Donne trono over: Ida Platano svela la reazione di Gemma Galgani dopo la sua decisione di uscire con Riccardo Guarnieri

“Stop”. Uomini e Donne - l’annuncio arriva da Mediaset : Brutta notizia per gli appassionati del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Tenuto conto che l’1 novembre è la festa di Ognissanti, la programmazione ha subito diverse sostanziali modifiche. Andrà in onda ‘Il Segreto’, ma mancheranno all’appello tre programmazioni. Le soap opera ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’ non saranno trasmesse ed anche ‘Uomini e Donne’ è stato cancellato. I telespettatori ...

Uomini e Donne - Veronica dice no al tronista Zarino e sì alla sedia rossa : Lo scorso 31 ottobre, si è registrata una puntata all'insegna di diversi colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Nel nuovo appuntamento con il dating-show di Maria De Filippi, è stata mostrata ai presenti in studio l'ultima esterna del tronista Alessandro Zarino e la corteggiatrice Veronica Burchielli, in cui quest'ultima sorprende il giovane con una videochiamata che la vede protagonista insieme ai suoi amati nonni. Un gesto tenero ...

Anticipazioni Uomini e donne - registrazione 31 ottobre : la Burchielli ha la poltrona rossa : La nuova stagione di Uomini e donne si sta rivelando decisamente ricca di colpi di scena. La registrazione di giovedì 31 ottobre è stata piena di sorprese. La corteggiatrice Veronica Burchielli è stata scelta a sorpresa da Alessandro Zarino, ma lei gli ha detto di no. La ragazza adesso è la nuova tronista. Uomini e donne, registrazione 31 ottobre trono classico: Alessandro Zarino sceglie Veronica, lei dice di no Dalle Anticipazioni di Uomini e ...

Uomini e Donne - trono classico : CARLO PIETROPOLI nuovo tronista. ALESSANDRO sceglie VERONICA ma… : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta ieri (giovedì 31 ottobre 2019), è successo di tutto. Maria De Filippi ha infatti accolto in studio CARLO PIETROPOLI, il nuovo tronista, e ha gestito la scelta improvviso di ALESSANDRO Zarino, che ha portato anche ad una clamorosa sorpresa. Uomini e Donne, news: chi è CARLO PIETROPOLI Nel corso della puntata, Maria ha accolto in studio il ventottenne CARLO PIETROPOLI. ...

VERONICA BURCHIELLI NUOVA TRONISTA Uomini E DONNE/ Scelta dopo il 'no' ad Alessandro : VERONICA BURCHIELLI è la NUOVA TRONISTA di UOMINI e DONNE. Maria De Filippi l'ha Scelta dopo il suo rifiuto ad Alessandro Basciano.

Anticipazioni Uomini e donne : Ida e Guarnieri stanno insieme ma ci sono ancora problemi : Oggi 1° novembre Uomini e donne non andrà in onda, prendendosi un giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmene a partire da lunedì prossimo per una settimana ampiamente caratterizzate dalle vicende del Trono Over. Tra le dame e i cavalieri più attesi ci saranno senza dubbio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo la decisione di provare a riprendere il loro rapporto dove era ...