Turismo in Sicilia | boom di turisti a Modica

Turismo : Assoimpresa - 'morte Cassarà grave perdita per la Sicilia' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La morte di Giuseppe Cassarà è una grave perdita per la Sicilia, privata di un imprenditore di alti principi, di un uomo di cultura e soprattutto di una persona per bene che, nel corso degli anni, ha saputo lasciare un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di

Turismo : assessore Sicilia - 'Cassarà lascia vuoto incolmabile' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La scomparsa di una figura storica come Giuseppe Cassarà lascia un vuoto difficilmente colmabile nel Turismo Siciliano e anche italiano". Così l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina commentando la morte dell'imprenditore e presidente di FederTurismo Sicindust

Turismo : Sicindustria - 'con Cassarà se ne va un pezzo di storia siciliana' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Se ne va un pezzo di storia del Turismo siciliano, un imprenditore, un pioniere, un galantuomo. Un amico". Così, in una nota, Sicindustria ricorda Giuseppe Cassarà, presidente regionale di FederTurismo e fondatore e presidente del gruppo turistico Coretur morto questa

Turismo : morto Giuseppe Cassarà - presidente FederTurismo Sicilia : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Lutto nel mondo del Turismo. E' morto a Palermo Giuseppe Cassarà, 84 anni, imprenditore alberghiero e figura storica del Turismo Siciliano. Era presidente di FederTurismo Sicindustria e vicepresidente vicario nazionale di Aidit, Associazione italiana distribuzione turi

La Sicilia eletta regina mondiale del Turismo 2020 - lo certifica Forbes : La Sicilia è la meta turistica europea più ambita dagli Stati Uniti per il 2020, a rivelarlo è la rivista economica statunitense Forbes. L’Isola è seconda tra le migliori 20 destinazioni mondiali da visitare secondo Forbes. Un primati inaspettato che la piazza tra le destinazioni top europee. Nel vecchio continente la Sicilia è la prima destinazione turistica da visitare. La Valle dei Templi di Agrigento Il primato della ...

Turismo : morte Antonio Mangia - sindaco Palermo 'Sicilia perde figura di spessore' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Con la scomparsa di Antonio Mangia, la Sicilia perde una figura di grande spessore umano e professionale che ha dato grande lustro a questa terra, riuscendo a creare importanti occasioni di lavoro e di sviluppo e rappresentando quell'imprenditoria siciliana capace di e

Sicilia regina del Turismo - tra le mete più gettonate in bassa stagione : L’affollamento estivo è solo un lontano ricordo e le temperature più miti sono l’ideale sia per uno short break di città sia per vacanze anche più lunghe magari al mare o in montagna. A settembre e ottobre la Sicilia offre clima mite e prezzi bassi. Lo conferma la società HomeAway, che si occupa di case vacanza, che ha stilato una classifica delle destinazioni dove nella cosiddetta media e bassa stagione il risparmio economico è assicurato. ...

Turismo - Alitalia ha portato in Sicilia oltre un milione di passeggeri : La compagnia aerea Alitalia ha staccato quasi un milione di biglietti da e per Sicilia nel corso dell’estate 2019. A diffondere i dati è la stessa compagnia aerea di bandiera italiana. La Sicilia si conferma quindi come una meta sempre più strategica per Alitalia che punta sul Turismo estivo dell’Isola. Il gruppo Alitalia nei tre mesi estivi ha fatto volare circa un milione di passeggeri sulle rotte da e per la più grande isola italiana. Ai ...

Turismo : Sicilia punta a destagionalizzazione - 1mln per eventi in siti culturali (2) : (AdnKronos) - Il soggetto proponente dovrà costituire partenariato con almeno un altro soggetto operante nel settore degli spettacoli teatrali e musicali. Il milione di euro a disposizione, per l'esercizio finanziario 2019, è ripartito in: 250mila euro per eventi con un piano finanziario da un minim

Turismo : Sicilia punta a destagionalizzazione - 1mln per eventi in siti culturali : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Destagionalizzare il calendario turistico e valorizzare i siti Siciliani di valore artistico e culturale. Con questo obiettivo l'assessorato regionale al Turismo ha pubblicato l'avviso "per l'assunzione di proposte per co-produzioni volte alla valorizzazione delle ecce

Turismo - in Sicilia nasce un mega resort : arrivano gli spagnoli : La Sicilia continua ad attrarre investitori nel settore turistico. Ora anche gli spagnoli arrivano in Sicilia per puntare sul Turismo. Dopo l’arrivo a Palermo dei francesi B&B Hotels che hanno acquisito l’Hotel Sole ai Quattro Canti, ora è la volta degli spagnoli. Il gruppo spagnolo Azora, infatti, ha deciso di puntare all’Italia e lo farà partendo proprio dalla Sicilia. Il gruppo acquisirà una struttura turistica a ...