Verissimo | Melissa Satta sulla rottura con Boateng | “Un fallimento”

(Di giovedì 31 ottobre 2019): “La fine del matrimonio è stato un fallimento” Gli amori nascono, crescono e molto spesso finiscono. Ne sa qualcosache, dopo anni di matrimonio con il calciatore Kevin Prince, ha visto la fine del suo matrimonio come “un fallimento”. Ai microfoni di, stando alle anticipazioni, l’ex velina di Striscia La Notizia ha raccontato: “La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai”. Per l’intervista completa basterà aspettare sabato 2 novembre quando andrà in ondacon Silvia Toffanin, la quale intervisterà anche il grande Adriano Celentano.confessa: “Non posso garantire che andrà tutto bene” Quando si decide di provare a ricucire un rapporto strappatosi, non è detto che tutto andrà liscio come ...

