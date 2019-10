Treno a 130 all'ora, doveva andare a 50

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Cristina Bassi Tecnologie 3D per ricostruire l'incidente che causò tre morti e 102 feritiMilano - Questa volta la «scena del crimine» da ricostruire nei dettagli non è una stanza o un angolo di strada, ma un tratto di ferrovia di oltre due chilometri. Il metodo di lavoro della Scientifica, fatto di animazioni computerizzate e modelli in stampa 3D, è stato applicato alle indagini sul disastro ferroviario di Pioltello che il 25 gennaio 2018 ha causato tre morti e 102 feriti. Il risultato è una riproduzione fedele, riversata in un filmato, di quello che è successo alregionale 10452 che da Cremona andava verso Milano Porta Garibaldi.«Per la prima volta - spiega Mauro Melandri, direttore tecnico della Scientifica della polizia di Stato - abbiamo utilizzato avanzate tecnologie di ricostruzione virtuale per un incidente ferroviario e per un'area tanto estesa». Le ...

