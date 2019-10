Serie A | il ' Casteddu' del Cagliari prende forma | sognare un posto in Europa è lecito

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Dopo la 10.a giornata del campionato diA possiamo affermare con certezza che finora la sorpresa è stata il, visto che i sardi si trovano in quinta piazza a pari merito con Napoli e Lazio, a dimostrazione del salto di qualità che la squadra di Maran ha compiuto, sopratutto dal punto di vista mentale. Nella serata di ieri alla Sardegna Arena è arrivato l'ottimo Bologna di Mihajlovic, che nonostante il vantaggio nella prima frazione ha dovuto soccombere sotto i colpi dei padroni di casa, che hanno rimontato grazie alla doppietta del solito Joao Pedro e alla rete di Giovanni Simeone. Con Nainggolan e Nandez il centrocampo è cresciuto Il calciomercato estivo ha portato una ventata di entusiasmo tra i tifosi del, in quanto sono arrivati calciatori del calibro di Nainggolan, Nandez e Giovanni Simeone, che in queste prime 10 giornate di campionato si stanno rivelando ...