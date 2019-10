Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019), 31 ott. (Adnkronos) -potenziati eper l'. Sono le disposizioni adottate dall'Amat, su indicazione del Comune di, per le giornate del 1 e 2 novembre, in occasione delladei. Ilordinario dell’al costo d

GiornCittadino : Commemorazione dei defunti e partita del Palermo: ecco la viabilità in città - TV7Benevento : Palermo: commemorazione defunti, più autobus e biglietto valido per intera giornata... - palermo24h : Commemorazione defunti, l’1 e 2 novembre l’Amat potenzia le linee bus per i cimiteri -