Nella giungla con i maoisti

Fissi vs precari La guerra civile Nella giungla del lavoro : Vittorio Macioce precari contro garantiti e viceversa. La storia dei dipendenti della Tigotà, i negozi che vendono cosmetici, detersivi e prodotti per la casa, racconta non solo una guerra per la sopravvivenza, ma è lo specchio in frantumi di una terra in crisi economica e sociale. Tutto comincia con lo sciopero dei dipendenti di due società, Winlog e Logup, che lavorano in appalto per la Tigotà. Non gli hanno rinnovato il contratto. ...