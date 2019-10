Napoli | Allan sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio | il report

Diretta/ Napoli Atalanta - risultato 0-0 - video streaming tv : Infortunio per Allan! : Diretta Napoli Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Infortunio Allan - si ferma il centrocampista del Napoli : problema al ginocchio : Infortunio Allan – Si sta giocando Napoli-Atalanta. Azzurri in vantaggio grazie al gol di Maksimovic. Brutta notizia per Ancelotti l’Infortunio di Allan. Il centrocampista ha lasciato il posto a Zielinski al minuto 11. Dalle prime ricostruzioni sembra trattarsi di un problema al ginocchio. Sarebbe una brutta perdita per la mediana partenopea, nei prossimi giorni gli esami. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Napoli-Atalanta - Allan esce dal campo tenendosi il ginocchio : Napoli-Atalanta è iniziata da nemmeno 10 minuti e Allan è costretto ad uscire dal campo infortunato. Il centrocampista azzurro va in scivolata e fa un movimento innaturale del ginocchio, con la gamba che sembra piantarsi nel terreno. Allan è apparso immediatamente dolorante. tenendosi il ginocchio ha chiesto il cambio. Al suo posto è subentrato, al 10′ Zielinski. Se il problema è davvero il ginocchio, come sembra, per il Napoli sarebbe il ...

Live Napoli-Verona 0-0 : Silvestri salva su Milik e Allan : A sei punti dalla Juventus e a cinque dall'Inter, il Napoli riparte con la rincorsa ai primi posti della classifica in un ciclo intensissimo da cui Ancelotti vuole risposte, risultati e...

Rinnovi Napoli – Parti lontane per Allan - sciolti i nodi per Zielinski e Milik. Hysaj verso Roma : L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riassume la situazione Rinnovi in casa Napoli. Alcuni sembrano cosa fatta, per altri le Parti sono lontanissime Rinnovi Napoli – Partiamo dalle situazioni che sembrano di più facile conclusione: per Maksimovic e Milik, stando a quanto riportato dal quotidiano, mancherebbero solo le ufficialità dopo percorsi simili, per entrambi non semplici. Gli incontri sono stati lunghi e spesso ...

Allan vuole riprendersi il Napoli : il suo agente tiene vivo il discorso rinnovo! : Allan dovrebbe giocare titolare nel probabile centrocampo a tre varato da Ancelotti. Intanto il suo agente tiene vivo il discorso rinnovo Allan dovrebbe essere di nuovo nell’undici titolare, nonostante l’opaca prestazione contro il Genk. Ancelotti non vuole rinunciare al brasiliano, elemento che gli garantisce la giusta intensità in mezzo al campo, malgrado il periodo di poca brillantezza. Secondo il Corriere dello Sport, Allan ...

Napoli-Brescia 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Allan riscossa - Mertens in versione Iginio Massari [FOTO] : Napoli-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb – Il Napoli batte 2-1 il Brescia con le reti di Mertens e Manolas, gol di Balotelli ad accorciare le distanze. Grande prestazione di Allan e Mertens, per le Rondinelle ottimi Tonali e Balotelli. Napoli-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb Napoli (4-4-2): Ospina 6: nel primo tempo ha talmente poco da fare viene che a De Laurentiis viene una mezza idea di fargli pagare il biglietto, perciò nel ...

CorSport : Napoli e Allan non c’è accordo per il rinnovo : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo alle trattative per il rinnovo del contratto di Allan. Il centrocampista brasiliano è legato al Napoli fino al 2023 ma le parti dialogano per un ritocco dell’ingaggio. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato lo staff del club partenopeo la scorsa settimana, scrive il quotidiano sportivo. Ma l’intesa non è arrivata. Anzi: “tant’è che poi, dopo aver assistito alla sfida con il ...

Napoli - i convocati : rientra Milik! Manolas - Allan e Younes out! : Mister Ancelotti ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di campionato contro il Lecce rientra Milik che appare completamente recuperato, mentre mancheranno Manolas e Younes per affaticamento muscolare. Assenti anche Allan, vittima di un attacco influenzale, e Tonelli che intanto prosegue il suo lavoro personalizzato. I convocati (in ordine alfabetico): Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, ...

Napoli-Lecce - i convocati : out Allan per influenza e Manolas per affaticamento muscolare : È stata resa nota la lista ufficiale dei calciatori del Napoli convocati per la sfida di domani alle 15 contro il Lecce. affaticamento muscolare per Manolas e Younes che non saranno del match così come Allan che ha avuto un attacco influenzale. Ecco la lista dei convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Mario Rui, Meret, Mertens, ...