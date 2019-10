MotoGp – Marquez l’amore per il fratello Alex e la parabola di Valentino Rossi | “ha avuto

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Marctra elogi ae gioia immensa per i successi del: il campione del mondo dia cuore aperto La stagione 2019 dista per volgere al termine:è campione del mondo ormai da diverse gare ma non ha intenzione di abbassare la guardia, pronto per continuare a conquistare successi su successi, per rendere sempre più impeccabile la sua stagione, fatta solo di primi e secondi posti, tranne lo zero di Austin. AFP/LaPresse Il campione del mondo in carica, intervistato da Marca, ha parlato dei suoi idoli quando seguiva da bambino lain tv: “sono indeciso tra Doohan e. Forse preferiscoperché è il ricordo più fresco. Ma un altro è stato Dani Pedrosa, perché quando ho guidato unae ho visto i suoi limiti fisici ho apprezzato davvero il suo lavoro“, ha spiegato. Non è mancata poi una ...

