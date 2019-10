LIVE Monfils-Albot | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 4-6 3-2 | il francese

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 DUE PALLE BREAK! Dritto d’incontro e oracon le spalle al muro 15-30 Grande difesa diin questo caso e strappa il dritto incrociato15-15 Arriva l’11° ace a salvarsi ancora una volta 0-15 Passante di, fortunato anche con il nastro a rete 3-3 nel secondo set, risposta in rete per il transalpino che andrà a servire. Permane l’equilibrio 40-0 Strappa ancora con il dritto il30-0 Dritto in spinta enon trova il campo 15-0 Servizio-dritto per il moldavo, molto ben giocato Sbagliain questo caso, indirizzando male il passante di dritto e ilchiude. 3-2 per ilnel secondo set. Il moldavo al servizio Vantaggio, ottima difesa della rete del transalpino, che stavolta si salva molto bene 40-40 L’ace, dopo l’intervento ...

zazoomnews : LIVE Monfils-Albot Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: 3-4 il moldavo avanti di un break - #Monfils-Albot… - zazoomnews : LIVE Monfils-Albot Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: 2-3 il moldavo avanti di un break - #Monfils-Albot… - OA_Sport : LIVE Monfils-Albot, Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: il francese punta ai quarti di finale, nel mirino le… -