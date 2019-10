L’Eredità | la concorrente fa coming out in diretta a sorpresa | la reazione di Flavio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Negli ultimi giorni, due concorrenti di due diversi quiz televisivi hanno fattoout aintv. È successo prima a Caduta Libera, il gioco di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, dove il campione Diego ha parlato apertamente del suo fidanzato e poi, mercoledì sera, a L’Eredità su Rai 1. Protagonista della dichiarazione è stata Francesca, giovanepugliese che ha spiazzato il conduttore,Insinna. È successo subito ad inizio puntata, dopo il classico giro di presentazione dei concorrenti in gara: “Francesca, giovane scrittrice di Manfredonia. Parliamo di Puglia, di Foggia, sei una scrittrice: parlami dei tuoi sogni”, l’ha presentata Insinna. La giovane ha preso la parola e ha iniziato a raccontare: “Ho iniziato questo lavoro due anni fa, scrivendo una storia personale, un’autobiografia romanzata. Volevo scrivere del ...

