I set Lego che non saranno più venduti nel 2020

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) (Foto:numerosi i setcheritirati dalla vendita al termine del 2019, almeno secondo indiscrezioni più che attendibili online. Manca dunque poco per tutti i collezionisti che vogliono accaparrarsi una scatola dal possibile alto potenziale futuro o per chi ancora non si fosse deciso se assicurarsene o meno una da tempo nella lista dei desideri. Abbiamo scelto i più interessanti. Merita la copertina il set più a lungo nei cataloghi e destinato a scomparire l’anno prossimo. Direttamente dalla sezione Ideas non sarà più venduto l’ormai anziano e dunque particolarmente appetibile Nasa Apollo Saturn V (21309) con il razzo che ha portato l’uomo sulla Luna con tanto di astronauti, lander con bandierina americana e del modulo che è ritornato sulla Terra. (Foto:) La popolare serie e storica Technic toglierà diversi set. Meritano menzione i grandi ...

myidolsplayloud : Penso che se mai diventassi ricca e famosa la prima cosa che farei sarebbe comprare tutti i set lego e fare una mia legoland a casa - OfferteToste : ?? Giocattolo ?? Offerta Bomba! ??#LEGO Duplo Treno a Vapore, con Locomotiva Push And Go e 5 Mattoncini Multifunzione,… - PisaBrickArt : Ha inizio il montaggio Live del set LEGO 71044 la stazione ed il treno Disney. Vi aspettiamo a @LuccaCandG al Fami… -