EA non dimenticherà Titanfall 3 | ma ora il focus è su Apex Legends

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Nel suo ultimo report finanziario, EA ha dichiarato di non aver dimenticato il franchise di. Sebbene al momento non ci sia nulla in cantiere, il sogno di vedere un giorno3 è ancora vivo."Vogliamo davvero mantenere il team iper-concentrato superché vediamo che ci sono molte opportunità , quindi non posso darti un'idea di se e quando arriverà3, ma è comunque un grande marchio e di certo non ce ne dimenticheremo lungo la strada", ha dichiarato il COO e CFO di EA Blake Jorgensen.Nel frattempo, EA sembra più che contenta di fare affidamento sullo spin-off di, per soddisfare la "quota" annuale di shooter del publisher, almeno per l'immediato futuro. "Consideriamoun franchise sparatutto annuale e vogliamo mandarlo avanti per 10 anni", ha detto Jorgensen. "Siamo molto entusiasti della tabella di marcia che ...

Eurogamer_it : EA: focus su #ApexLegends ma #Titanfall 3 rimane nei programmi del publisher. - NiccoliOn : RT @TolliVincenzo: In 7 anni ci ha regalato il sogno più bello che un intero popolo potesse vivere Ci hai fatto piangere di gioia Hai risca… - TolliVincenzo : In 7 anni ci ha regalato il sogno più bello che un intero popolo potesse vivere Ci hai fatto piangere di gioia Hai… -