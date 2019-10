Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Inghilterra | multata per aver risposto all’haka degli All

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Salt Lake City. Torna Arianna Fontana! : Nel weekend del 1-3 novembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track, a Salt Lake City (USA) incomincerà ufficialmente la stagione sul ghiaccio e l’Italia cercherà di essere protagonista. Dieci azzurri si cimenteranno allo Utah Olympic Oval, spicca il grande rientro di Arianna Fontana: la stella incontrastata di questo sport Torna sul palcoscenico dopo un anno di assenza in seguito ai trionfi delle ...

Short track - la stagione di Coppa del Mondo comincia a Salt Lake City : fari puntati su Martina Valcepina : L’Italia pronta a scattare da venerdì sul ghiaccio statunitense: fari puntati su Martina Valcepina e sulle staffette. Arianna Fontana al rientro nel circuito internazionale dopo l’anno di stop Ci siamo. Prende il via questo fine settimana da Salt Lake City, negli Stati Uniti, la stagione di Coppa del Mondo 2019-20 di Short track. Presente al primo appuntamento del circuito internazionale anche l’Italia che, con il rientro della ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : la situazione dell’Italia nei ranking olimpici. Parte lo sprint verso Tokyo 2020 : Nessun oro conquistato all’ultimo mondiale, quello di Budapest? Conta relativamente, oggi. Adesso, e fino a domenica 2 agosto 2020, cioè ultimo giorno di gare in Giappone ai Giochi di Tokyo, si vedrà quanto vale veramente la squadra italiana di Scherma. E’ questo il periodo nel quale far fruttare al meglio gli sforzi e i sacrifici di un intero quadriennio. E, ne siamo sicuri, il valore del gruppo è davvero alto. RiParte la stagione ...

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : Martina Valcepina tra le stelle dei 500 metri e una delusione iridata da smaltire : La Coppa del Mondo di Short track prenderà il via questo fine settimana da Salt Lake City. Nella capitale dello Utah (Stati Uniti) si svolgerà la prima tappa e c’è grande attesa in casa Italia non solo per il ritorno di Arianna Fontana, ma anche per la voglia di riscatto e di essere nuovamente protagonista di Martina Valcepina. Una voglia di rivalsa per la valtellinese che nasce tutta da quella squalifica ai Mondiali di Sofia dello scorso ...

Sci velocità - Coppa del Mondo 2019-2020 : annunciato l’elenco degli azzurri al via. Simone Origone il riferimento : Dove eravamo rimasti nello sci velocità? Al trionfo di Coppa del Mondo di Simone Origone che, a Grand Valira (Andorra), aveva terminato le proprie fatiche sulle nevi in testa alla classifica generale (640 punti), a precedere l’austriaco Manuel Kramer (502 punti). Si riparte da qui, con il resto della compagine azzurra che non vorrà di certo sfigurare in vista degli impegni in programma. Come riportato dalla FISI, il Presidente Flavio Roda ...

Sci velocità - la composizione delle squadre per la stagione di Coppa del Mondo 2019/2020 : E’ stata ufficializzata la composizione delle squadre di sci velocità per la stagione agonistica 2019/2020 Il Presidente Flavio Roda, con delibera numero 128 del 28 ottobre 2019, ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci velocità per la stagione 2019/2020. Di seguito gli organici. Squadra A ATLETI GIACOMELLI EMILIO 25/11/1984 00360 S.C. ALA DI STURA ORIGONE IVAN 31/03/1987 00260 S.C. VAL D’AYAS ORIGONE SIMONE ...

Short track - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Ricomincia nel weekend la Coppa del Mondo di Short track. L’edizione 2019-2020 parte da Salt Lake City, per poi restare sempre in Nord America in quel di Montreal (8-10 Novembre). A fine mese il trasferimento in Asia con le due tappe di Nagoya e Shanghai. A gennaio del prossimo anno poi le tappe europee a Bormio, Dresda e Dordrecht che faranno da trampolino ai i Mondiali di Seoul. IL programma completo DELLA TAPPA DI Salt Lake ...

Snowboard - Coppa del Mondo Modena 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 2 novembre all’interno di Skipass, Fiera del Turismo e degli Sport Invernali, si disputeranno i Big Air maschili e femminili di Coppa del Mondo di Modena. Sarà la seconda volta che le gare si svolgeranno nel capoluogo di provincia emiliano, l’anno scorso ci fu una doppia vittoria giapponese: tra gli uomini si impose Takeru Otsuka davanti allo statunitense Chris Corning e al finlandese Kalle Jarvilehto, tra le donne vinse Reira ...

Freestyle - Coppa del Mondo Modena 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Domenica 3 novembre il gotha del Big Air approderà in Italia per la precisione a Modena. Sarà il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di Freestyle. programma fitto che inizierà alle ore 9.35 con le qualificazioni maschili mentre le donne saranno impegnate a partire dalle ore 13.40. Avranno accesso alle fase finale i sei migliori uomini e le dieci migliori donne che si terranno a partire dalle ore 17.00. Per quanto riguarda l’Italia ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia cerca protagonisti di livello nelle specialità park&pipe : l’Italia si presenterà alla gara di Coppa del Mondo di Big Air di Modena, che si disputerà sabato prossimo sulla rampa di Modena Fiere durante Skipass, con buone ambizioni ma purtroppo senza una delle sue punte di diamante. Mancherà infatti Alberto Maffei, decimo l’anno scorso, settimo nel 2017 quando la gara italiana si disputava ancora nella zona EXPO 2015 di Milano, e nono sempre nel 2017 a Moenchengladbach, il 24enne di Pinzolo si è rotto il ...

Inghilterra-Sudafrica : la finale della Coppa del Mondo di rugby su Rai2 il 2 novembre : Inghilterra-Sudafrica, finalissima della nona Coppa del Mondo di rugby, andrà in scena sabato 2 novembre all’International Stadium di Yokohama, in Giappone dove la massima rassegna della palla ovale è emigrata per la prima volta. La sfida vedrà scendere in campo due delle nazionali favorite alla vigilia, entrambe progettate per raggiungere l'ultimo atto dopo aver attraversato un comune periodo di crisi che ha avuto il suo apice con la cocente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la classifica dei premi in denaro. Robinson e Pinturault in testa con 40mila euro : Nel weekend si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden sono andati in scena i consueti giganti che hanno dato il via alla stagione sulla neve e lo spettacolo non è mancato sul ghiacciaio austriaco. La neozelandese Alice Robinson ha conquistato la vittoria ad appena 17 anni battendo la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin che sembrava insuperabile, tra gli uomini è invece arrivata la doppietta francese firmata da ...